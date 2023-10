Hans Kraay is na jaren overtuigd: 'Hij moet uit de basis, hij is niet meer mijn man'

verdient zijn basisplek bij het Nederlands elftal niet meer, zo vindt Hans Kraay junior. De analist van ESPN geldt normaliter als een liefhebber van het spel van De Roon, maar komt na de 1-2 nederlaag tegen Frankrijk met een ‘rectificatie’.

“Ik moet mezelf even rectificeren”, opent Kraay. “Ik heb altijd gezegd dat we niet denigrerend over De Roon moeten doen. Ik wist ook wel dat hij in het Nederlands elftal minder goed speelde dan bij Atalanta. Maar ik heb even zijn statistieken opgezocht: in zes jaar heeft hij 250 wedstrijden volle bak alles gespeeld. Dit seizoen alles gespeeld. Bij Atalanta is hij comfortabel aan de bal. Daar zullen mensen van denken: hè?! Maar dat is gewoon zo”, is hij aanvankelijk nog lyrisch over de middenvelder.

Kraay moet vervolgens toegeven dat De Roon bij Oranje ‘geen schim’ is van de speler die hij in Italië is. “Dus ik moet mijn ongelijk bekennen: hij hoort niet in het Nederlands elftal op dit moment. Hij hoort niet in de basis op dit moment. Wieffer, Veerman en Reijnders zijn hem echt voorbij. Hij heeft een fantastische carrière, maar daar gaat het nu even niet om.” De Roon had tegen Frankrijk een basisplek, maar werd in de pauze vervangen door Mats Wieffer.

Kraay is van plan om komende zondag de wedstrijd tussen Atalanta en Genoa in de Serie A te zien. Hij verwacht dan weer een andere De Roon te zien. “Dan zie ik hem ongetwijfeld weer kort dekken, ballen hard inspelen, opendraaien… dat is mijn man, maar mijn man zie ik zelden in het Nederlands elftal. Vandaag moest hij Griezmann uitschakelen, dat ging met hangen en wurgen. Hij komt bovendien te vaak aan de bal, terwijl je beter Reijnders of Veerman aan de bal kunt hebben. Veerman speelde wel hartstikke goed. “