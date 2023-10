Hans Kraay jr. niet meer in Vandaag Inside of Veronica Offside: 'Hij wil niet meer'

Hans Kraay jr. is niet langer te zien in de talkshows van SBS 6 of Veronica. De voormalig vaste gast van de voorganger van Vandaag Inside zat regelmatig als gast aan tafel bij Johan Derksen, Wilfred Genee en René van der Gijp. Toen hij in eerste instantie niet meegenomen werd naar de dagelijkse talkshows, besloot ESPN-journalist Kraay jr. dat hij niet langer op het open wil verschijnen.

“Ik mis Hans ook wel”, zei Genee maandagavond in De Wandelgangen van Vandaag Inside. Arbiter Bas Nijhuis stelt dat hij vaak hoort in het land dat de kijkers Kraay jr. ook missen in de talkshow. “Ik vind het ook jammer”, vervolgt Genee. “Hans is echt een topper, maar hij wil ook niet meer, voor zichzelf niet meer.” Daarna bevestigt de presentator dat Kraay jr. ook een exclusiviteitscontract heeft getekend bij ESPN. “Ja, hij mag het niet meer doen.”

Genee zou ook Jan Boskamp graag zien terugkeren aan tafel, maar daar ging eerder Derksen voor liggen. De voormalig voetbaltrainer is anders dan Kraay jr. wel regelmatig te zien in de voetbaltalkshow Veronica Offside.

