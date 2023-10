Hélène Hendriks: 'De druk bij Ajax is hoe je het ook wendt of keert natuurlijk hoog'

Hélène Hendriks heeft bij Vandaag Inside gereageerd op het nieuws dat Klaas-Jan Huntelaar zich ziekgemeld heeft bij Ajax. De oud-spits legt zijn functie als technisch manager voorlopig neer omdat hij kampt met burnout-klachten, zo kwam eerder op de vrijdag naar buiten.

De rol die Huntelaar bij Ajax bekleedt is recentelijk nogal veranderd. Was de vroegere goalgetter vorig seizoen nog samen met Gerry Hamstra verantwoordelijk voor het transferbeleid van de Amsterdammers, daar kwam de wereld er deze zomer heel anders uit te zien. Hamstra moest zelfs vertrekken, Huntelaar zag zijn invloed op het aan- en verkoopbeleid van Ajax verdwijnen door de komst van (de inmiddels weggestuurde) Sven Mislintat. Hij ging zich daarna voornamelijk focussen op de doorstroom van spelers van Jong Ajax naar de hoofdmacht.

Johan Derksen denkt dat die downgrade van zijn functie weleens de reden kan zijn dat Huntelaar nu thuis is komen te zitten. "Onvrede en ergernis", stelt De Snor onomwonden als oorzaak voor de ziekmelding. "Die jongen heeft alle kennis die je moet hebben voor dat vak, en dan komt er een Duitser en hij mag bij Jong Ajax gaan zitten. En die Duitser doet alle deals", omschrijft hij de situatie.

Maar Hendriks gaat daar niet in mee: "Nee, ik kan me niet voorstellen dat je dit naar buiten brengt als reden terwijl je eigenlijk onvrede hebt." De presentatrice denkt dat het werkklimaat in Amsterdam eerder als reden moet worden aangewezen: "De druk bij Ajax, hoe je het ook wendt of keert en in welke functie je ook zit, die is natuurlijk hoog." Derksen bagatelliseert de klachten enigszins: "Als je een binnenvetter bent qua karakter en al die ellende komt in je, dan ga je naar de huisarts. En die man constateert dan een burn-out, effetjes ertussenuit." Maar ook daarin slaat hij de plank volgens Hendriks mis: "Ik vind: een burn-out, dat is niet eventjes ertussenuit. Dat is wel echt heftig hoor, daar kun je zoveel klachten bij krijgen."