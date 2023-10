Hengelman wijst tweetal aan als redders van Ajax: 'Geef ze het kampioenschap als doelstelling'

De eerste wedstrijd van Ajax onder interim-trainer Hedwiges Maduro heeft Nick Hengelman niet kunnen overtuigen. De voormalig doelman van Ajax schrijft in een column op zijn eigen website dat Maduro, of diens vermoedelijke opvolger John van ’t Schip, de problemen niet in hun eentje kunnen oplossen. Hij stelt voor om een trainerstrio aan te stellen.

Ajax verloor donderdagavond met 2-0 van Brighton & Hove Albion in de Europa League. Hengelman kan zich niet vinden in de speelstijl die Maduro hanteerde. "Als ik ooit één dag trainer van Ajax zou mogen zijn, geen haar op mijn hoofd dat ik met mijn kont in onze eigen zestien zou gaan spelen. Of een ode zou brengen aan de zojuist ontslagen trainer, die vaker succes behaalde met counters en lange ballen dan met tiki-taka-voetbal tussen de linies", schrijft hij.

Hengelman noemt Steijn een 'Madurodamtrainer, simpelweg te klein voor de absolute top', maar wil Maduro nog niet afschrijven. Toch moet er wat gebeuren, want in zijn ogen bepaalt een trainer voor vijftig procent de resultaten van een ploeg. Hengelman vindt dat Ajax met een drietal trainers verder moet. “Want net zoals één speler niet voldoende is voor een heel elftal, is een goede trainer ook niet slechts één persoon. Hij heeft ook een team nodig. Bel Jaap Stam (momenteel clubloos, red.) en bel Andries Ulderink (assistent-trainer van Mark van Bommel bij Antwerp FC). Haal al het geld tevoorschijn dat tijdens de afgelopen transferperiode nog niet is verdampt en zorg ervoor dat deze twee heren als doelstelling krijgen om volgend jaar kampioen te worden.”

Hengelman stond in het seizoen 2020/21 onder contract bij Ajax, maar kwam niet tot een officiële wedstrijd voor de club. Ook heeft hij een verleden bij Heracles Almelo, AGOVV Apeldoorn, Vitesse, Achilles '29, TOP Oss, (Jong) FC Twente, Ajax Cape Town, het Bulgaarse OFK Pirin Blagoëvgrad en Go Ahead Eagles. De 33-jarige doelman maakte eerder dit jaar in zijn boek Schaakmat bekend te stoppen als profvoetballer en lichtte zijn besluit afgelopen zomer toe in de FCUpdate Podcast.