Henk Spaan heeft twee transfersuggesties voor Ajax: 'Koop hem terug en neem zijn ploeggenoot mee'

Henk Spaan heeft donderdag genoten van het spel van tijdens de 0-3 zege van Jong Oranje op Jong Georgië. De journalist bewondert het spel van de aanvaller en denkt dat een terugkeer naar Ajax niet ongunstig zou zijn voor de Amsterdammers.

Hansen verkaste afgelopen transferzomer naar NEC en speelde in Nijmegen tot dusverre acht officiële wedstrijden. In die acht optredens maakte de 21-jarige vleugelspeler pas één doelpunt. “Hij speelde de Georgiërs ‘het wit voor de ogen’. In de eerste tien minuten zag ik al een stuk of vier mooie acties van hem, waaronder een soepele één-twee met Ruben van Bommel”, schrijft Spaan.

“Ik bleef hangen. Wanneer zag je jongens in een Oranje-shirt nu zo goed voetballen? Hoe komt het toch dat er zo veel voetballers zijn die opbloeien nadat ze Ajax hebben verlaten?”, vraagt Spaan zich af. De columnist komt vervolgens met een aantal voorbeelden: “Sven Botman, Youri Regeer, Danilho Doekhi, Azor Matusiwa, Sheraldo Becker en Naci Ünüvar.”

Spaan heeft daarom één tip aan de Amsterdammers. “Hansen is een potentiële topspeler. Koop hem terug. En zorg voor begeleiding.” Naast Hansen, zag Spaan nóg een speler die een verrijking zou zijn voor Ajax. “Als Ajax Hansen terugkoopt, laat ze dan meteen Dirk Proper meenemen. Ook hij speelde een uitstekende wedstrijd tegen Georgië. Hij won elk duel dat hij aanging. Deze controleur is 1,67 meter lang. Volgens sommigen is dat niet lang genoeg. De Georgiërs denken er anders over.”