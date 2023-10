Henk Timmer ziet gemiste kans bij Ajax: 'Een soort Frenkie de Jong'

Ajax heeft in het verleden interesse getoond in , zo weet Henk Timmer. De verdedigende middenvelder stapte in januari 2023 over van Vélez Sarsfield naar Manchester City en wordt dit seizoen verhuurd aan Las Palmas.

Timmer, werkzaam als zaakwaarnemer van onder meer Ajax-assistent Said Bakkati, bespreekt bij Goedemorgen Eredivisie een aantal aankopen die Ajax zou kunnen doen. Zo begrijpt hij goed dat trainer Maurice Steijn zich hard maakte voor de komst van Thiago Almada, die echter bij Atlanta United bleef.

“Als een trainer zegt: 'Ik wil Almada', dan kan ik me daar wel wat bij voorstellen. Dat is een topspeler”, aldus de oud-keeper. “En als je dan toch spelers gaat halen, dan zou ik Almada halen, een Perrone halen, een Gianluca Prestianni (Argentijnse aanvaller van Vélez Sarsfield, red.) halen.”

Perrone werd in 2022 gelinkt aan Feyenoord, maar ook Ajax zou in de markt zijn geweest. “Ajax wilde hem vorig jaar hebben, weet ik. Dat is een linkspootje, een soort Frenkie de Jong. Dat soort jongens begrijpen het Ajax-spel.” Prestianni lijkt geen haalbare kaart. “Een pareltje, maar die is al rond met Benfica.”