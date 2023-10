Italië schiet veelbewogen week van zich af, invaller Tadic kan Servië niet aan koppositie helpen

Italië heeft een bijzonder onrustige week afgesloten met een broodnodige overwinning in de EK-kwalificatiereeks. Het bescheiden Malta werd in Bari op een 3-0 nederlaag getrakteerd. Denemarken deed goede zaken in groep H, terwijl invaller Dusan Tadic niet kon voorkomen dat Servië onderuit ging tegen Hongarije.

Italië - Malta 4-0

De Italiaanse voetbalwereld werd afgelopen week opgeschrikt door een heus gokschandaal, internationals Nicoló Zaniolo en Sandro Tonali moesten na een politieverhoor het trainingskamp. Ondertussen moet bondscoach Luciano Spalletti zien te voorkomen dat de Europees kampioen van 2021 na het WK in Qatar opnieuw een eindtoernooi misloopt. Omdat Oekraïne eerder op de dag won van Noord-Macedonië, zakte de Squadra Azzura tijdelijk naar de derde plaats in de groep.

Malta bleek echter - zoals verwacht - niet bij machte om het Italië zaterdagavond lastig te maken. Giacomo Bonaventura opende halverwege de eerste helft op fraaie wijze de score. De middenvelder van Fiorentina werd daarmee en passant met een leeftijd van 34 jaar, één maand en 22 dagen bovendien de oudste speler ooit die zijn eerste treffer voor Italië wist te maken. In de blessuretijd van de eerste helft verdubbelde Domenico Berardi de voorsprong, na rust tekende hij ook voor de derde Italiaanse treffer. Diep in blessuretijd was het slotakkoord oor Davide Frattesi, die met een schot in de korte hoek de 4-0 verzorgde. Door de zege staan de Italianen voorlopig weer tweede in groep C. Dinsdag wacht een reprise van de EK-finale van twee jaar geleden, als koploper Engeland op Wembley de volgende tegenstander is.

Denemarken - Kazachstan 3-1

In groep H heeft Denemarken een grote stap gezet richting kwalificatie voor het EK. In Kopenhagen werd Kazachstan met 3-1 verslagen door treffers van Jonas Wind en tweemaal Robert Skov. Yan Vorogovskiy redde na de 3-0 de eer namens de bezoekers. Door de zege staat Denemarken na zeven wedstrijden op zestien punten; evenveel als koploper Slovenië, dat eerder op de dag met 3-0 te sterk was voor Finland. Kazachstan en Finland volgen met elk twaalf punten op de derde en vierde plaats en zijn daarmee op papier nog niet uitgeschakeld.

Hongarije - Servië 2-1

In de strijd om de eerste plaats in groep G heeft Hongarije aan het langste eind getrokken tegen Servië. Beide landen verzamelden tien punten voorafgaand aan het onderlinge treffen in de Puskás Aréna in Boedapest. Daar zagen de Hongaarse fans hoe Barnabás Varga na twintig minuten de score opende. Servië kwam dankzij een kopbal van Strahinja Pavlovic niet lang daarna echter op gelijke hoogte, maar nog geen minuut daarna herstelde Roland Sallai op schitterende wijze de Hongaarse voorsprong. De middenvelder van SC Freiburg schoot in de eerste de beste aanval na de aftrap met een heerlijke volley de 2-1 binnen.

In de tweede helft ging Servië, met voormalig Ajacied Dusan Tadic als invaller, op zoek naar een nieuwe gelijkmaker. Die leek er ook tot twee keer toe te komen, maar beide keren werden de treffers - terecht - wegens buitenspel geannuleerd. Bij de tweede, van de voet van Aleksandr Mitrovic, fungeerde Tadic als aangever. De speler van Fenerbahçe raakte later zelf nog de paal, maar de 2-2 wilde dus maar niet vallen.

Door de zege is Hongarije nu met dertien uit vijf nu alleen koploper in groep G. Servië volgt met tien uit zes op de tweede plaats, daarachter is Montenegro met acht uit vijf ook nog altijd niet kansloos. Dinsdag staan Servië en Montenegro, ooit allebei deel uitmakend van het voormalige Joegoslavië en later nog een tijd gezamenlijk optredend, in Belgrado tegenover elkaar.

