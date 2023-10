Gekkenhuis bij San Marino; nummer 18 van wereldranglijst volledig voor schut gezet

San Marino was dinsdagavond ontzettend dichtbij een gigantische stunt. De voetbaldwerg, dat nog altijd wacht op de eerste zege ooit in een kwalificatiereeks, nam het op tegen de nummer achttien van de wereldranglijst, Denemarken. Héél even leek het erop dat San Marino de Denen ging verrassen.

San Marino slaagde er de afgelopen elf maanden niet in om een treffer te produceren. Zodoende was de nationale ploeg in de eerste zeven wedstrijden van de EK-kwalificatiepoule ook nog doelpuntloos. Tegen Denemarken hield de ploeg van Fabrizio Constantini het tot aan de 42e minuut vol om de stand op 0-0 te houden, totdat Manchester United-spits Rasmus Hojlund de ban brak.

Gek genoeg liet de ploeg van Kasper Hjulmand het na rust na om San Marino naar de welbekende slachtbank te leiden. Sterker nog, de nummer achttien van de wereldranglijst kreeg in de 61e minuut de verrassende tegentreffer van Alessandro Golinucci te verwerken. Deze treffer zorgde niet alleen voor de 1-1, maar ook voor dolle feestvreugde bij alles wat San Marino was.

San Marino, de nummer laatst van de wereldranglijst, slaagde er vervolgens niet in om deze stand vast te houden. Yussuf Poulsen kopte Denemarken zo’n tien minuten na de gelijkmaker alsnog naar de voorsprong. Het bleef bij een magere 1-2, waar Denemarken in de blessuretijd zelfs nog een wissel toepaste. Een fanaccount van San Marino ging helemaal los tijdens de wedstrijd en plaatste enkele grappige berichten op X:

YEP THAT'S SAN MARINO'S GOAL AFTER 2 YEARS



Usually don't post goals but this one is history itself

OMGOMGOMGOGMFMFOFNSIAODMELSURBWOLANDKDKCMRKDKDNDSNOSPWELEM — San Marino fan account (@SanMarino_FA) October 17, 2023

WE SCORED AND WE EQUALIZED AGAINST FUCKING DENMARK — San Marino fan account (@SanMarino_FA) October 17, 2023

OH MY FUCKING GOD I LOVE YOU ALESSANDRO ALESSANDRO YOU GOAT — San Marino fan account (@SanMarino_FA) October 17, 2023

ITS STILL POSSIBLE TO GET A RESULT AGAINST THE NUMBER 18 OF THE WORLD — San Marino fan account (@SanMarino_FA) October 17, 2023

Fun fact: San Marino doesn't have an army or military vehicles, except for one tank. That tank is used as a striker in their national team and is called Nicola Nanni.



🇸🇲1-2🇩🇰 #SMRden — San Marino fan account (@SanMarino_FA) October 17, 2023

90+' Denmark with a time wasting substitution in extra time. What a night.



🇸🇲1-2🇩🇰 #SMRden — San Marino fan account (@SanMarino_FA) October 17, 2023