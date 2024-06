Belachelijk gedrag Zweedse fans wordt afgestraft: Eriksen beslist zelfstandig wedstrijd

Zweedse fans hebben zich woensdag van hun slechtste kant laten zien, door sirenegeluiden te maken richting . De Deense middenvelder liet zijn spel er echter niet door beïnvloed worden en besliste persoonlijk het oefenduel tussen Denemarken en Zweden (2-1).

Een van de meest gedenkwaardige momenten van de afgelopen eindtoernooien was het ineenstorten van Eriksen tijdens de EK-wedstrijd Denemarken-Finland in 2021. De oud-middenvelder van Ajax kreeg een hartaanval tijdens die wedstrijd, waarna Eriksen op het veld gereanimeerd moest worden. Later werd hij overgebracht naar het ziekenhuis, al snel was hij weer stabiel. Ondertussen speelt de Deen alweer enkele jaren in de Premier League, nu bij Manchester United.

Artikel gaat verder onder video

Tijdens een oefenduel met Zweden van afgelopen woensdag, uitgerekend in het stadion in Kopenhagen waar het ongeval zich drie jaar geleden afspeelde, werden er sirenegeluiden richting hem gemaakt. Eriksen zelf reageert echter luchtig tegenover Ekstra Bladet. "Ik kon het goed horen, maar wist niet wat het was. Ik dacht dat het een ventilator was die een soort sirenegeluiden maakte. Toen ik bij de hoekvlag daar kwam, vond ik het wel grappig."

Eriksen leverde in de tweede minuut een assist op Pierre-Emile Hojbjerg, maar enkele minuten later stond het alweer gelijk. Alexander Isak zorgde voor de gelijkmaker. Vlak voor tijd was het Eriksen zelf, die van buiten de zestien raak schoot. "Dit was een goede manier om ons voor te bereiden op het geeft mij een goed gevoel. Ik ben wel een beetje moe nu: het is lang geleden dat ik negentig minuten heb gespeeld. Maar het lichaam voelt goed." Denemarken zit tijdens het EK in een groep met Engeland, Servië en Slovenië, terwijl Zweden niet op het toernooi actief zal zijn.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 EK 2024: De (voor)selecties van alle landen op een rij

Het EK gaat spoedig van start, dus beginnen de voorselecties en definitieve selecties van de deelnemers binnen te druppelen.