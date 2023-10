Jan Joost van Gangelen kan het niet laten en maakt 'flauwe' opmerking over Ajax

Jan Joost van Gangelen kon het zondagavond in Dit was het Weekend op ESPN niet laten om een kleine sneer uit te delen aan Ajax. De Amsterdammers beleven een dramatisch seizoen en staan na de nederlaag tegen FC Utrecht (4-3) op een rechtstreekse degradatieplaats. Toen de topscorersstrijd tussen Santiago Giménez en Vangelis Pavlidis ter sprake kwam, deed Van Gangelen een voor Ajax zeer pijnlijke uitspraak.

Giménez en Pavlidis zijn vooralsnog de absolute smaakmakers van de Eredivisie. De Feyenoord-spits heeft er al dertien inliggen, evenveel als de aanvalsleider van AZ. Waar Giménez het zaterdagavond in de thuiswedstrijd tegen Vitesse bij slechts één treffer liet, produceerde Pavlidis in het thuisduel met sc Heerenveen een hattrick. De scoringsdrift van Giménez en Pavlidis was voor ESPN aanleiding om de Coen Dillen Index er zondagavond maar weer bij te pakken. Dillen was in het seizoen 1956/57 liefst 43 keer trefzeker, wat tot heden nog steeds een record is. Gaat Giménez of Pavlidis er dit seizoen mee aan de haal?

Marciano Vink heeft er vertrouwen in dat in ieder geval één van de twee minstens 43 keer gaat scoren. “Het leuke is dat het er twee zijn. Meestal heb je er eentje die dan wegschiet, die haakt dan aan het einde af en komt dan op 34 doelpunten. Maar nu zijn het er twee, dus dat allebei afhaken lijkt mij erg sterk. Eén van de twee gaat gewoon dat record verbreken. Honderd procent”, klonk de analist stellig. Pavlidis lijkt komend weekeinde een volgende goede mogelijkheid te krijgen om aan zijn doelpuntentotaal te werken. AZ neemt het zondagmiddag op tegen NEC, dat al zestien treffers om de oren kreeg. Feyenoord neemt het eerder die dag op tegen FC Twente, dat evenals de landskampioen op zes tegentreffers staat.

Van Gangelen zei het niet helemaal in die woorden, maar hij leek te willen suggereren dat zowel Giménez als Pavlidis de uitgelezen tegenstander om hun doelpuntentotaal op te krikken voorlopig al hebben gehad. “Het is wel zo dat er bij beide spitsen iets te zeggen valt over wie nou de geweldigste is. Beiden hebben trouwens wel al tegen Ajax gespeeld, dat scheelt ook een slokkie. Dan kun je goals meepikken tegenwoordig”, grapte Van Gangelen, die er zelf hard om kon lachen. Ook Vink kon zijn lach niet inhouden. “Dat is een beetje flauw”, voegde Van Gangelen er nog wel aan toe. Pavlidis was twee weken geleden in de Johan Cruijff ArenA eenmaal trefzeker tegen Ajax. Giménez trof een paar weken eerder driemaal doel in De Klassieker.

Vangelis Pavlidis excelleert en schaart zich bij Santiago Gimenez in jacht op 𝘁𝗼𝗽𝘀𝗰𝗼𝗿𝗲𝗿𝘀𝗿𝗲𝗰𝗼𝗿𝗱! 🔝 — ESPN NL (@ESPNnl) October 23, 2023