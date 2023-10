Jay Gorter heeft het lastig: ‘Hier heerst een afrekencultuur, Schotland is relaxter’

heeft tegenover Ajax Life toegeven dat hij het ooit lastig vindt om met de Nederlandse kritiek om te gaan. De doelman van Ajax weet zelf dat hij onder een vergrootglas ligt en heeft daar op sommige momenten moeite mee.

Als eerst noemt de oud-goalie van Go Ahead Eagles het leukste aspect van zijn vak. “Het leukste is dat mijn droom is uitgekomen. Ik sta nu zelf op het veld van de Johan Cruijff Arena.” Al snel belicht Gorter ook de negatieve kanten van zijn beroep als doelverdediger. “Dat je als keeper altijd degene bent naar wie het laatst wordt gekeken. Er kan in het team voor je een hoop misgaan, maar jij bent degene die de bal uit het netje haalt”, zegt de 23-jarige Amsterdammer.

Artikel gaat verder onder video

Door de blessure van Gerónimo Rulli werd Gorter door Maurice Steijn aangewezen als nieuwe eerste doelman. Sindsdien keepte Gorter alle wedstrijden, maar zijn de meningen vanaf de buitenwacht verdeeld. De Ajacied merkt dat hij extra goed in de gaten wordt gehouden door de media. “Het gevoel na een geweldige redding kan binnen een mum van tijd worden omgedraaid door een foutje. Mentaal is dat soms lastig”, aldus Gorter.

Vorig seizoen werd de goalie een half seizoen verhuurd aan het Schotse Aberdeen. Bij die club, waar Gorter uiteindelijk slechts vier keer mocht spelen, heerste een hele andere sfeer dan in Nederland. “In Nederland heerst een afrekencultuur. Schotland is relaxter. Daar hebben ze zoiets van: we zijn allemaal mensen en maken soms fouten”, stelt de keeper.