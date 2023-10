Jay Gorter krijgt live op tv pijnlijk commentaar: 'Misschien moet hij dat eens doen'

Leo Oldenburger heeft na de 0-1 van AZ tegen Ajax van kritiek voorzien. Volgens de commentator had de 23-jarige keeper meer kunnen doen om het doelpunt van Vangelis Pavlidis te voorkomen.

Pavlidis opende in 45ste minuut de score door van dichtbij in de korte hoek raak te schieten. "Gorter gaat weer eens in de blok, wat hij veelvuldig doet, terwijl hij misschien eens wat langer kan blijven staan zodat hij kan reageren op een schot in plaats van de hoop te hebben dat men de bal tegen hem aan schiet", luidt het commentaar van Oldenburger.

Volgens Oldenburger, die in het verleden in de jeugd van FC Emmen heeft gekeept, pakt de gok van Gorter soms goed uit. "Dat zagen we afgelopen donderdag ook in Europees verband aan het einde van de wedstrijd. Soms heb je als keeper de mazzel dat ze de bal tegen je aan schieten, maar soms kun je beter blijven staan om te reageren."

