Jeremie Frimpong stelt landgenoten gerust: ‘Dat heeft nooit gespeeld’

behoorde vorig jaar weliswaar tot de WK-selectie van Louis van Gaal en maakt al maanden veel indruk in de Bundesliga, maar wacht desondanks nog op zijn debuut in het Nederlands elftal. Doordat Frimpong de afgelopen maanden niet hoefde te rekenen op een uitverkiezing voor Oranje, bestond de vrees dat hij voor een andere nationale ploeg zou kiezen. Maar dat is ‘nooit’ een optie geweest.

Dat vertelt Frimpong in gesprek met De Telegraaf. De rappe vleugelverdediger van Bayer Leverkusen raakte een paar maanden geleden in opspraak nadat hij het EK Onder-21 aan zich voorbij liet gaan. Frimpong had een uitnodiging van toenmalig bondscoach Erwin van de Looi op zak, maar zag het niet zitten om voor de beloften uit te komen. Dat werd hem niet in dank afgenomen door Ronald Koeman, die de dribbelaar bewust niet selecteerde voor de EK-kwalificatieduels met Griekenland en Ierland in september.

Artikel gaat verder onder video

Frimpong had (en heeft zolang hij niet in actie komt voor Oranje) zomaar voor een ander nationaal elftal kunnen kiezen. “Dat heeft nooit gespeeld. Het is altijd mijn doel geweest om voor Nederland te gaan voetballen”, zegt Frimpong tegen De Telegraaf. “Ik heb ook altijd voor Nederlandse jeugdelftallen gespeeld en ik heb gewoon een goed gevoel bij het Nederlands elftal.” Frimpong meldde zich maandag dan eindelijk weer in Zeist om zich met Oranje voor te bereiden op de duels met Frankrijk en Griekenland. Het gedoe na zijn afmelding bij Jong Oranje heeft hij achter zich gelaten. Frimpong vertelde tegen OnsOranje dat hij het niet had moeten doen en benadrukt dat in gesprek met De Telegraaf. “Dat had ik niet moeten doen.”

“Dat is een fout die ik heb gemaakt, maar je kunt het niet meer overdoen”, vervolgt de voetballer. “Toen ik de wedstrijden van het toernooi zat te kijken wist ik dat het een fout was. Het was een leuk toernooi, ik heb alle wedstrijden gekeken.” Jong Oranje had Frimpong goed kunnen gebruiken. Van de Looi had op papier de beschikking over een sterke selectie, maar het kwam er niet uit. Jong Oranje was na drie wedstrijden al uitgespeeld. Frimpong nam zijn beslissing ‘uit emotie’. “Je wil het liefst bij het A-team zijn en daar ben je dan teleurgesteld over. De emoties zijn toen met me aan de haal gegaan. Ik begrijp honderd procent dat de bondscoach er niet blij mee was, dat ik heb afgezegd. Het was niet professioneel wat ik heb gedaan en de straf die ik heb gekregen was terecht.”