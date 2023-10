Johan Derksen: 'Als mensen dat nu nog uit hun bek krijgen, dan moeten ze zwaar gestraft worden'

PSV neemt het zaterdagavond op tegen Fortuna Sittard en Feyenoord krijgt Vitesse op bezoek, maar de focus zal komend weekeinde vooral komen te liggen op het treffen tussen FC Utrecht en Ajax. Niet alleen omdat beide clubs een belabberde start achter de rug hebben en momenteel op respectievelijk de achttiende en zestiende plaats staan. Ook vanwege de oorlog tussen Israël en Hamas. Vandaag Inside hoopt dat de supporters het conflict in het Midden-Oosten niet als reden zien om zich te misdragen.

Het Algemeen Dagblad publiceerde donderdag een groot artikel over de zorgen die er zijn voor de ontmoeting tussen FC Utrecht en Ajax. Wedstrijden tussen de clubs uit Utrecht en Amsterdam zijn altijd al beladen en zondag nog wat meer dan normaal. Waar FC Utrecht momenteel de achttiende plaats bezet en daarmee hekkensluiter is in de Eredivisie, is Ajax met slechts vijf punten uit de eerste zes wedstrijden eveneens dramatisch begonnen. De vrees bestaat dat de wedstrijd gestaakt moet worden omdat er bekertjes op het veld belanden, maar ook dat er kreten te horen zijn die gelinkt kunnen worden aan de oorlog in het Midden-Oosten.

“Ik begrijp zelfs dat voor de wedstrijd Utrecht - Ajax dit weekend ook om deze strijd nu al gevreesd wordt dat er extra dingen omheen kunnen gebeuren, ook qua uitingen met name”, bracht Wilfred Genee het onderwerp ter sprake. Dat verbaast Hans Spekman, voormalig lid van de Tweede Kamer, ‘natuurlijk niks’. “Want dat is bij Ajax altijd. Het is natuurlijk altijd al een wedstrijd geweest die beladen is en er lopen altijd mensen ‘joden, joden, joden’ te roepen. Dat is altijd al en dat zal nu nog extremer zijn. Alles is weethoofdig, we zijn allemaal zo heet gebakend met elkaar. Allemaal zulke korte lontjes, het is onuitstaanbaar”, spreekt Spekman zijn zorgen uit.

Johan Derksen vindt dat er keihard moet worden ingegrepen als er bijvoorbeeld antisemitische kreten klinken. “De kreet ‘Hamas, Hamas, joden aan het gas’, heeft nu wel een hele andere lading gekregen”, stelt de televisiepersoonlijkheid. “Als mensen dat nu nog uit hun bek krijgen, dan moeten ze zwaar gestraft worden.”