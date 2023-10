FC Utrecht houdt adem in voor wedstrijd tegen Ajax: ‘Dat spreekkoor staat nu in een ander daglicht’

PSV, Feyenoord en AZ komen weliswaar zaterdagavond al in actie, maar de ogen zijn in de Eredivisie komend weekeinde toch vooral gericht op de ontmoeting in de Galgenwaard. Wedstrijden tussen FC Utrecht en Ajax zijn - vooral voor de club uit de Domstad - altijd beladen en komende zondag nog wat meer dan normaal. Niet alleen omdat zowel FC Utrecht als Ajax vooralsnog een belabberd seizoen draait. Ook vanwege de oorlog tussen Israël en Hamas.

De uitspraak van Frans van Seumeren om met FC Utrecht de top drie in Nederland uit te gaan dagen, blijft de club achtervolgen. Zeker als de prestaties niet naar wens zijn. In het nieuwe seizoen zijn ze vooralsnog zelfs dramatisch. FC Utrecht staat momenteel laatste in de Eredivisie. De club uit de Domstad nam een paar weken geleden al afscheid van hoofdtrainer Michael Silberbauer. Zijn vervanger Ron Jans pakte in zijn eerste wedstrijd meteen drie punten, maar kon vervolgens niet voorkomen dat het van kwader tot erger ging.

Artikel gaat verder onder video

Ook in Amsterdam is het crisis met de hoofdletter C. Ajax was er na het zeer teleurstellende afgelopen seizoen alles aan gelegen zich te revancheren, maar vindt zichzelf met slechts vijf punten uit de eerste zes competitieduels terug op de zestiende plaats. Zowel FC Utrecht als Ajax leeft met angst en beven toe naar de wedstrijd van komende zondag. De thuisclub niet alleen omdat het bij een nederlaag nóg meer in de problemen komt. Ook omdat de ‘stakingsdreiging als zwaard van Damocles boven FC Utrecht - Ajax hangt’, kopt het Algemeen Dagblad. “Hoe bereidt FC Utrecht zich voor? Alle stewards en beveiligers inzetten die beschikbaar zijn. En dan maar hopen dat niet opnieuw bekers bier door de lucht vliegen. Dat zou Frank Wijnveld doen als hij veiligheidsdienst zou hebben in de Galgenwaard”, leest het.

Wijnveld werkte bij de politie en als veiligheidscoördinator bij PSV. Hij is inmiddels zelfstandig adviseur, voor UEFA, KNVB, clubs en stadions. “Dat ging bijvoorbeeld over wel of niet alcohol schenken en over voorwaarden voor uitsupporters, zoals bijvoorbeeld een verplichte bus-combi”, vertelt Wijnveld over het eerste overleg over de wedstrijd dat FC Utrecht, gemeente, supporters en politie een paar weken terug al gehad moeten hebben. “Maar de dynamische risicoanalyse is een week voor de wedstrijd, die liet een heel andere situatie zien dan toen.” Daarmee doelt Wijnveld niet alleen op de huidige stand in de Eredivisie, maar ook op de situatie in het Midden-Oosten. “Het spreekkoor ‘wie niet springt die is een jood’ staat nu in een ander daglicht”, zegt hij.

Volgens Wijnveld is er bij FC Utrecht - Ajax van beide kanten een ‘groot’ risico dat er met bekers wordt gegooid. “De wedstrijd tegen Ajax is er een met extra risico. Je moet doen wat je kunt om problemen te voorkomen. Ik weet dat de mensen bij Utrecht hun stinkende best doen om alles onder controle te houden. Maar de kracht van de massa is soms lastig en onbeheersbaar”, weet Wijnveld. “Als twintig man met bier gaan gooien, dan wordt het heel lastig. Zeker als Ajax-supporters tussen de Utrecht-fans zitten.”