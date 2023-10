Josip Sutalo: 'Hij is een Ajax-icoon en ik weet zeker dat ik hem niet zal teleurstellen'

hoopte bij de nationale ploeg van Kroatië ongetwijfeld aan de chaos in Amsterdam te kunnen ontsnappen, maar hij heeft het druk met reageren op alle kritiek die hij de afgelopen periode over zich heen heeft gekregen. In gesprek met Germanija reageert hij niet alleen op de beweringen van Andy van der Meijde, maar ook de kritiek van Marco van Basten.

Er gaat dit seizoen geen week voorbij zonder dat Van Basten geen blad voor de mond neemt over de situatie in Amsterdam. Het is in de Johan Cruijff ArenA zowel binnen als buiten de lijnen een regelrechte chaos. De Amsterdammers zitten de komende tijd niet alleen zonder algemeen directeur, maar moeten na het ontslag van Sven Mislintat ook op zoek naar een nieuwe technisch directeur. En dan is er nog de positie van Maurice Steijn. De hoofdtrainer staat na de nederlaag tegen AZ (1-2) onder enorme druk, maar lijkt voorlopig niet te hoeven vrezen voor zijn baan.

Doordat er op bestuurlijk niveau weinig tot geen beslissingen (kunnen) worden genomen, komt er veel op de spelers af. Van Basten vroeg zich maandagavond in Rondo van Ziggo Sport echter af wie in het veld de leiding moet nemen bij Ajax. “Wie is de kopman? Bergwijn heeft al moeite met zichzelf. Die Sutalo spreekt geen woord Engels of Nederlands…”, zei de voormalig voetballer. De kritiek van de oud-speler van Ajax en AC Milan is in Kroatië niet onopgemerkt gebleven. Sutalo is echter enkel lovend over Van Basten. “Een geweldige speler. Ik ben te jong om me hem te herinneren, maar uit alles wat ik heb gehoord was hij een geweldige spits, een van de beste ter wereld”, vertelt hij.

De verdediger is vastberaden zich te herstellen van zijn moeizame start in Amsterdam en heeft er alle vertrouwen in dat hij óók Van Basten alsnog weet te overtuigen van zijn kwaliteiten. “Hij is een icoon van Ajax en ik weet zeker dat ik hem niet zal teleurstellen met mijn spel”, zegt de Kroaat, die verwacht Van Basten nog wel een keer tegen het lijf te lopen in Amsterdam. De verslaggever van dienst - Izak Ante Sucic - is benieuwd in welke taal Sutalo Van Basten dan gaat aanspreken, verwijzend naar de kritiek van San Marco. “In het Engels”, reageert de verdediger met een lach.

“Dit keer vanuit het hart en oprecht”, schrijft Susic. “Hoewel het niet gemakkelijk voor hem is, is hij zich ervan bewust dat elk begin een soort uitdaging biedt. En dat nieuwkomers doorgaans de tol betalen als het slecht gaat. Maar Sutalo en zijn karakter kennende, zal dat slechts een motivatie zijn. Zowel bij Ajax als bij de nationale ploeg…”