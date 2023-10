Josip Sutalo komt met een reactie op de uitspraken van Andy van der Meijde

heeft in eigen land gereageerd op de uitspraken die Andy van der Meijde maandagavond over hem deed in de uitzending van Veronica Offside. Volgens de oud-speler van onder meer Ajax en PSV heeft de Kroatische verdediger, die afgelopen zomer de overstap maakte van Dinamo Zagreb naar Ajax, heimwee en met niemand contact. Sutalo kan zich daar niet in vinden.

Na een dramatisch afgelopen seizoen was Ajax er alles aan gelegen zich te revancheren. Het mocht duidelijk zijn dat de Amsterdammers gebaat waren bij de komst van nieuwe spelers die de selectie zouden versterken. Vooral achterin mocht er wel wat bij. Ajax nam afscheid van Jurriën Timber, Calvin Bassey én Edson Álvarez, die weliswaar furore maakte als verdedigende middenvelder maar vorig seizoen ook regelmatig als centrale verdediger fungeerde. De komst van een nieuwe mandekker was dus geen overbodige luxe. Na een lange soap haalde Ajax uiteindelijk Sutalo voor minstens 20,5 miljoen euro naar Amsterdam.

De verwachtingen zijn heel hoog, maar de Kroatische verdediger heeft in zijn eerste wedstrijden in Nederland geen grootse indruk kunnen maken. Sutalo was al meermaals het mikpunt van kritiek, zeker na de uitwedstrijd tegen FC Twente. Volgens Van der Meijde heeft de verdediger dus ‘heimwee’. “Hij wil eigenlijk gewoon terug. Die praat met niemand, ook niet met zijn teamgenoten. Hij wil niks. Hij wil niks ondernemen, hij wil niet socializen met anderen, hij wil geen koffie drinken, niks. Hij heeft gewoon heimwee”, zei de analist van Veronica Offside.

Die woorden zijn in Kroatië niet onopgemerkt gebleven. In gesprek met Izak Ante Susic van Germanijak wordt Sutalo gevraagd of het klopt dat hij buiten het veld geen contact heeft met zijn ploeggenoten, zelfs niet met landgenoten Borna Sosa en Jakov Medic. “Vreemd. Ik ben namelijk de hele tijd bij ze”, stelt de verdediger. Over de kritiek die hij de afgelopen tijd over zich heen heeft gekregen wil hij niet heel veel kwijt. “Ik wil daar helemaal niet op ingaan. Ik heb deze zomer een aantal concrete aanbiedingen gehad, en daarna enige interesse van serieuze Europese clubs. Grote clubs in hun competities. Ik heb voor Ajax gekozen omdat ik denk dat dit voor mij de beste optie is. Omdat het een grote clubs is en ik zeker weet dat ik geen fout heb gemaakt.”

Ajax verkeert al tijden in zwaar weer. De Amsterdammers staan na de nederlaag tegen AZ (1-2) zestiende in de Eredivisie. Sutalo heeft er echter vertrouwen in dat het goedkomt met de club. “Dit is een crisis die bij elke club wel eens voorkomt. Het is van voorbijgaande aard en ik ben er zeker van dat Ajax zeer binnenkort zal zijn waar het thuishoort; bovenaan de ranglijst”, is de Kroaat zelfs vol vertrouwen.