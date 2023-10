Kenneth Perez: ‘Ik vind het kinderachtig van haar, wees gewoon een grote mevrouw’

Clubpsycholoog Annemieke Zijerveld ontbreekt zaterdagavond op eigen initiatief op de bank bij Almere City tijdens het uitduel met NEC. Zijerveld besloot een stapje terug te doen, nadat zij zich vorige week publiekelijk uitliet over de lichaamstaal bij de spelers en trainers van Ajax. Dat Zijerveld ervoor gekozen heeft om een stapje terug te doen, vindt Kenneth Perez kinderachtig.

Perez wordt zaterdagavond in het televisieprogramma De Eretribune van ESPN gevraagd naar de controverse die is ontstaan rondom Zijerveld. Laatstgenoemde zei vorige week bij NPO Radio 1 dat ‘haar handen jeuken’ als zij Ajax ziet spelen. "Ik zie gewoon spelers die ontzettend onzeker zijn en ik zie soms zelfs gebroken jongens. Maar waar het in mijn visie fout gaat is bij de trainer en de staf. Hun gedrag stoort me eigenlijk het meeste. Ik zie gewoon heel zwak leiderschap met gefrustreerd gedrag en handen voor de ogen slaan”, liet Zijerveld zich onder meer ontvallen over de situatie bij Ajax.

“Ik vind vooral dat zij haar eigen professionaliteit en haar professie daarmee te grabbel heeft gegooid. Ze was iets te open”, reageert Perez zaterdag. Volgens de oud-middenvelder zullen spelers van Almere City in het vervolg wel tweemaal nadenken als zij met Zijerveld in gesprek gaan. “Als je met haar in gesprek gaat, wil je er honderd procent zeker van zijn dat de inhoud niet uitlekt. Ze heeft het verkeerd ingeschat, vind ik.”

Tegelijkertijd relativeert Perez de woorden van Zijerveld. Van hem had de psycholoog geen stapje terug hoeven doen. “Ik vind het ook een beetje kinderachtig van haarzelf dat ze vandaag niet gewoon op de bank zit. Je moet ook gewoon een grote mevrouw zijn. Je hebt iets gedaan, maar dan moet je je ook gewoon laten zien en niet in de luwte een stapje terug doen. Wees er gewoon bij”, aldus Perez, die afsluit met enig begrip voor Zijerveld. “Ik kan mij ook wel voorstellen dat deze nasleep best impressive kan zijn voor iemand die dit niet gewend.”