Kenneth Perez kan het niet geloven dat zijn collega deze vraag stelt aan Arne Slot

Kenneth Perez heeft zich zondagavond in het programma Dit was het Weekend op ESPN zitten verbazen over een vraag van zijn collega Vincent Schildkamp tijdens het interview met Feyenoord-trainer Arne Slot na afloop van het uitduel met PEC Zwolle. Slot nam het op voor , die in Zwolle opvallend vaak voor eigen succes ging. Volgens de hoofdtrainer van de Rotterdammers vertelt dat echter niet dat de aanvaller zijn ploeggenoten over het hoofd zag.

Feyenoord boekte zondagmiddag een eenvoudige overwinning op PEC Zwolle, al had de score veel hoger moeten uitvallen. Twee doelpunten van Santiago Giménez waren voldoende om met de drie punten in de bus te stappen, maar de ploeg van Slot liet na een hogere score neer te zetten. Vooral Minteh kreeg in de eerste helft een aantal goede mogelijkheden om toe te slaan. De huurling ging veelvuldig voor eigen succes, waar hij de bal misschien beter even opzij had kunnen leggen.

Slot werd na afloop van de ontmoeting in Zwolle uiteraard gevraagd naar het optreden van Minteh. De keuzeheer baalde in de eerste helft een paar keer opzichtig van de keuzes die de aanvaller maakte. “Ik weet niet of het vandaag (zondag, red.) een gebrek aan overzicht is of dat het een drang was om een goal te willen maken”, zei Slot, alvorens hij werd onderbroken door interviewer Schildkamp. De ESPN-verslaggever vroeg zich af of dat niet hetzelfde is. “Dat is wat mij betreft niet hetzelfde nee”, aldus Slot, “want als je het overzicht hebt en je ziet iemand vrijstaan, maar je denkt: nou, vandaag is de wedstrijd die we toch wel winnen, dus ik ga voor mijn eigen kans. Dat is wel iets anders dan als je iemand niet ziet.”

Perez kon niet geloven dat Schildkamp bovenstaande vraag stelde aan Slot. “Er is wel degelijk een verschil. Was dit Vincent? Het verbaast me dat hij… Meestal heeft hij dit wel door”, klonk het namens de Deense analist. Presentator Milan van Dongen verdedigde Schildkamp vervolgens door te zeggen dat je als interviewer af en toe ook nog even een vraag stelt om een ‘antwoord uit te lokken’.