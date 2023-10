Kenneth Taylor over belabberde vorm Ajax: 'Bizar dat we dáárover praten'

meldde zich eerder deze week bij het Jong Oranje van bondscoach Michael Reiziger en kan daar even op adem komen na de belabberde seizoensstart die hij met Ajax doormaakte. In een interview met het Algemeen Dagblad toont de middenvelder zich bezorgd over de situatie in Amsterdam, maar blijft hij positief over een snelle ommekeer.

Voor Taylor vormen de sportieve én bestuurlijke malaise in de Johan Cruijff ArenA 'een snelcursus volwassen worden', zegt hij in gesprek met de krant. "Dit soort dingen maakt je sterker en beter, al is het op het moment klote. Het is zware bagage, maar ik ben jong en neem het allemaal mee. Ik probeer het positief te zien", aldus de middenvelder.

Ajax verloor afgelopen weekend op eigen veld van AZ (1-2) en gaat als nummer zestien van de Eredivisie de interlandbreak in. Sinds 24 augustus (Ludogorets-uit, 1-4) wist het elftal van de onder vuur liggende trainer Maurice Steijn al zeven duels op rij niet meer te winnen. Met Jong Oranje treft Taylor in de komende EK-kwalificatieduels achtereenvolgens Jong Gibraltar en Jong Georgië; een uitgelezen kans om het goede gevoel een beetje terug te krijgen: "Net als dat je weer eens wil winnen, in een goede fase terecht wil komen. Want dán pas kun je die omslag maken. Dan verandert de sfeer, gaan sommige dingen weer vanzelf. Dat is echt zo belangrijk. Het is echt bizar dat we nu praten over de degradatiezone."

Wat dat betreft komt de interlandbreak voor Taylor als geroepen: "We proberen als team deze slechte reeks echt te doorbreken, maar het is zo frustrerend dat het niet is het gelukt en dan is het soms fijn om er even uit te zijn", benoemt hij de situatie bij zijn club. Door goed te presteren met Jong Oranje en die vorm door te trekken naar Ajax, hoopt Taylor uiteindelijk weer in beeld te komen voor het 'grote' Oranje van Ronald Koeman, waarvoor hij al vier interlands achter zijn naam heeft. "Dat soort dingen komen vanzelf als het weer goed gaat met het team. Uiteindelijk is het een doel en droom, want het is het hoogst haalbare."