KKD: Roda en Willem II lopen verder uit na misstap ADO Den Haag

In de Keuken Kampioen Divisie heeft koploper Roda JC vrijdagavond geen fout gemaakt. De Limburgers wonnen thuis met 2-1 van Jong Ajax en zagen bovendien achtervolger ADO Den Haag in eigen huis twee punten morsen tegen VVV-Venlo. Nummer twee Willem II won wél, wat na twee wedstrijden zonder zege ook weer eens gold voor degradant FC Emmen.

Roda JC - Jong Ajax 2-1

In Kerkrade wist de ploeg van trainer Bas Sibum de drie punten in eigen huis te houden tegen de talenten van Ajax. Enrique Peña Zauner opende na een kwartier de score, maar de bezoekers (die deze week trainer Dave Vos kwijtraakten aan de hoofdmacht van de Amsterdammers) kwamen via Nassef Chourak vlak voor rust weer op gelijke hoogte. In de tweede helft zorgde Walid Ould-Chikh na ruim een uur spelen voor de beslissing.

Willem II - Jong PSV 3-0

Peter Maes heeft ook zijn zesde wedstrijd als trainer van Willem II in een overwinning om weten te zetten. Sinds de Belg het stokje eind september overnam van Reinier Robbemond zijn de Tilburgers nog altijd zonder puntverlies; vrijdag moest Jong PSV eraan geloven. Thijs Oosting opende kort voor rust de score tegen de Eindhovenaren en tekende na een uur ook voor de 3-0. Tussendoor tekende Jerdy Hilterman voor de tweede Tilburgse treffer.

ADO Den Haag - VVV-Venlo 2-2

Nummer drie ADO Den Haag heeft voor de tweede keer op rij punten laten liggen. Nadat maandag al doelpuntloos gelijk werd gespeeld tegen Jong Ajax, wist VVV-Venlo vrijdag een punt mee te nemen uit het Bingoal Stadion. De Limburgers kwamen via Martijn Berden na een kwartier op voorsprong, maar ADO leek in de tweede helft alsnog op drie punten af te stevenen na treffers van Henk Veerman en Joel Ideho. Levi Smans zette de bezoekers vlak voor het laatste fluitsignaal echter weer naast de thuisploeg, die zo moeten toestaan dat Roda en Willem II twee punten uitlopen.

FC Emmen - Jong AZ 2-1

Degradant FC Emmen heeft juist na twee wedstrijden zonder zege weer eens drie punten weten te pakken. De ploeg van Fred Grim moest daar in Drenthe diep voor gaan: Jong AZ kwam via Jayden Addai al na tien minuten op voorsprong. Het betekende alweer de negende seizoenstreffer van de achttienjarige buitenspeler, maar die was niet genoeg voor een tastbaar resultaat. Jari Vlak maakte kort voor rust gelijk, en zette de Oude Meerdijk in blessuretijd van de tweede helft in vuur en vlam door ook de 2-1 voor zijn rekening te nemen.

Overige uitslagen KKD:

NAC Breda - Helmond Sport 1-1

Telstar - Top Oss 1-0

FC Dordrecht - FC Den Bosch 5-1

De Graafschap - FC Eindhoven 2-1