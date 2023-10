KNVB maakt pijnlijke fout: Jong Almere City FC moet twee wedstrijden opnieuw spelen

De KNVB heeft een ongelofelijke dure misser gemaakt in het amateurvoetbal. De voetbalbond had de peildatum van spelers voor de beloftenteams van BVO’s in het amateurvoetbal niet aangepast, terwijl de regelgeving wel veranderde. Daardoor zette Jong Almere City FC een speler in die te oud was en dus moeten er twee wedstrijden opnieuw worden gespeeld.

Daarover bericht de KNVB in een persbericht. Bradly van Hoeven werd volgens Voetbal International met zijn 23 jaar opgesteld, maar veldspelers mogen tot 23 jaar meedoen in het amateurvoetbal bij de beloftenteams. Voor keepers is de regel tot maximaal 25 jaar. Van Hoeven deed mee in de wedstrijden Jong Almere City FC – FC Lisse (1-1) en Jong Almere City FC – Jong Sparta (1-0) Rotterdam in de Tweede Divisie.

“In verband met de deelname van de betreffende speler is vervolgens aangifte gedaan bij de tuchtrechtelijke organen van de KNVB en bij het bestuur amateurvoetbal het verzoek ingediend de wedstrijd opnieuw in te plannen”, schrijft de KNVB op haar website. De voetbalbond heeft de peildatum inmiddels aangepast, waardoor Almere City FC geen blaam lijkt te treffen, zo is ook nogmaals te lezen in het statement.

“De KNVB betreurt de ontstane situatie. Hoewel er tuchtrechtelijk geoordeeld is dat er geen sprake is geweest van een overtreding aan de zijde van Almere City FC, heeft het bestuur amateurvoetbal besloten dat de twee wedstrijden wel opnieuw moeten worden gespeeld. Bij de besluitvorming van het bestuur zijn zorgvuldig de belangen gewogen van Almere City FC, Sparta Rotterdam, FC Lisse en de andere clubs die uitkomen met een elftal in de Betnation Divisie. Het bestuur amateurvoetbal is van mening dat het overspelen van de wedstrijden het meest recht doet aan een goed en eerlijk verloop van de competitie”, staat te lezen in het bericht van de KNVB.