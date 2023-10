Koeman komt met zeer sterke hint over keeper tegen Frankrijk

Ronald Koeman wil nog altijd niet vertellen wie vrijdag onder de lat staat tegen Frankrijk. De bondscoach van Oranje hint wel sterk op een basisplek voor Bart Verbruggen.

Op de persconferentie van donderdagmiddag zegt Koeman dat hij de keepers heeft verteld wie de voorkeur zal krijgen in de Johan Cruijff ArenA. De pers krijgt het nog niet te horen. "Ik heb het ze verteld. Ik ga het niet vertellen. Dat wil ik lekker zo laten. Volgens mij zijn de meesten van jullie slim genoeg om te weten wie in de goal zal staan."

De kranten rekenden deze week al op een basisplek voor Verbruggen: zowel het Algemeen Dagblad als De Telegraaf voorspelde dat hij zou keepen. Koeman wordt naar aanleiding van zijn woorden gevraagd of 'de keeper die het vaakst genoemd wordt' onder de lat zal staan. "Volgens mij wel ja", antwoordt Koeman.

Verbruggen, 21 jaar zal lijkt dus te gaan debuteren in Oranje. Hij wordt in dat geval de jongste doelman bij Oranje sinds de legendarische Jan van Beveren in 1967, die destijds 19 jaar was.

Koeman heeft ook de beschikking over Nick Olij en Andries Noppert. De keeper van Sparta Rotterdam zat nooit eerder bij Oranje, terwijl zijn collega van sc Heerenveen in slechte vorm verkeert. Justin Bijlow is vanwege een blessure niet inzetbaar, terwijl Mark Flekken zich door ziekte moest afmelden.