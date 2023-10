Koeman mist na Frenkie de Jong nóg een sterspeler tegen Frankrijk

is waarschijnlijk meerdere weken uit de roulatie, zo meldt journalist Rik Elfrink van het Eindhovens Dagblad. De aanvaller van Liverpool lijkt daardoor niet inzetbaar voor de interlands van Nederland tegen Frankrijk (13 oktober) en Griekenland (16 oktober)

Gakpo was een basisspeler in de laatste vier interlands van Oranje en werd logischerwijs ook verwacht in de selectie voor de komende interlands, die nog niet is bekendgemaakt. Het zou met de kennis van nu echter een verrassing zijn als bondscoach Ronald Koeman de ex-PSV’er besluit op te roepen.

Gakpo liep zijn blessure zaterdag op in de wedstrijd tussen Tottenham Hotspur en Liverpool (2-1). De aanvaller scoorde in de blessuretijd van de eerste helft, maar ging een paar seconden na het maken van de 1-1 met pijn naar de grond en deed zijn handen voor zijn ogen. Hij kon de eerste helft nog met moeite afmaken en werd in de pauze gewisseld.

Met een doelpunt tegen zowel Griekenland (3-0 zege) als Ierland (1-2 zege) was de aanvaller van Liverpool van grote waarde voor Oranje in de interlandperiode die plaatsvond in september. Dankzij die overwinningen zette Oranje een grote stap richting kwalificatie voor het EK. In totaal heeft Gakpo zeventien interlands achter zijn naam staan, waarin hij zes keer scoorde.

Gakpo is niet de enige basisklant van Oranje die verstek moet laten gaan. Frenkie de Jong is eveneens geblesseerd geraakt en kan niet meedoen tegen Frankrijk en Griekenland. Matthijs de Ligt heeft momenteel last van een knieblessure en blijft een vraagteken voor de komende interlands. Ook Memphis Depay en Wout Weghorst sukkelen met hun fitheid. Het is dan ook de vraag wie tegen Frankrijk in de spits zal staan.