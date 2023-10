Krabbendam weet het zeker: 'Dat wordt natuurlijk de recordtransfer voor Feyenoord'

Martijn Krabbendam is er heilig van overtuigd dat de nieuwe recordtransfer wordt van Feyenoord. De Mexicaan maakte in de tweede helft van het afgelopen seizoen al veel indruk, maar doet er in de eerste maanden van de nieuwe jaargang nog een paar schepjes bovenop. Giménez scoort in de Eredivisie aan de lopende band en was woensdagavond tweemaal trefzeker in zijn eerste Champions League-wedstrijd tegen Lazio (3-1).

De centrumspits maakte vorig jaar de overstap vanuit zijn thuisland naar Feyenoord. Waar Arne Slot in de eerste seizoenshelft nog veelal de voorkeur gaf aan Danilo, was Giménez na de winterstop niet meer weg te denken uit de Rotterdamse basiself. Giménez kon in de voorbije transferwindow al rekenen op interesse vanuit het buitenland, maar bleef Feyenoord trouw. Dat blijkt een uitstekende beslissing te zijn geweest. De Mexicaan was in de Eredivisie al dertien keer trefzeker en maakte er woensdagavond dus twee tegen Lazio.

Daarmee had hij een enorm aandeel in de belangrijke 3-1 overwinning van Feyenoord en heeft hij zich ongetwijfeld nóg meer in de kijker gespeeld. Giménez heeft in Rotterdam nog een contract tot de zomer van 2027, maar men houdt nu al rekening met een transfer na dit seizoen. “Twee in de Champions League, dat is voor hem natuurlijk ook een enorme bevestiging”, vertelt Krabbendam voor de camera van Voetbal International. “Dat is ook de reden dat hij is gebleven. Hij wil het op dit niveau laten zien. Vorig jaar werd hij beoordeeld op die wedstrijden tegen AS Roma. Toen viel het nog een beetje tegen, maar goed je ziet het… Er werd nog een goal afgekeurd omdat hij een teentje buitenspel stond, anders had hij er gewoon drie gemaakt tegen verdedigers uit de Serie A.”

Voor Feyenoord-watcher Krabbendam is het optreden van Giménez tegen Lazio de bevestiging dat hij ‘een topspits in wording’ is. “Dat wordt natuurlijk de recordtransfer voor Feyenoord als hij fit blijft en blijft scoren. Spitsen zijn het meest gewild, die zijn schaars. De prijs gaat dus ook omhoog. Een scorende spits die het óók in de Champions League laat zien… We gaan kijken of hij er in de komende wedstrijden ook nog een paar kan maken. Als hij dat doet, dan gaat het al helemaal sky high met die transfersom. Het is natuurlijk wat de gek ervoor geeft, maar dat gaat een absoluut recordbedrag worden”, aldus Krabbendam.