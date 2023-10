Kritiek na Champions League-optreden Noa Lang bij PSV: 'Missen nog steeds kop en staart'

profileert zichzelf bij PSV dit seizoen als een van de grote mannen, maar de buitenspeler laat het vooralsnog vooral zien in de Eredivisie. In de Champions League en zelfs in de voorronde van het miljardenbal gaf de aanvaller nog geen enkele assist en maakte het nog geen doelpunt in Eindhovense dienst. Ook in de vorige jaren met Club Brugge speelde hij cijfermatig maar weinig klaar op het hoogste Europese niveau.

In totaal speelde Lang 24 officiële wedstrijden in de Champions League of de voorronde van die competitie, maar noteerde slechts één goal en twee assists in al die wedstrijden. Journalist Maarten Wijffels merkte na het duel met Sevilla op dat de dribbels van Lang op het hoogste niveau nog lang niet altijd goed gaan.

“Interessant is wat dit CL-seizoen Noa Lang gaat brengen. Bij PSV is hij de opvolger van Cody Gakpo”, weet Wijffels in het Algemeen Dagblad. “In Eindhoven maakte Gakpo de ontwikkeling door van een speler die beetje bij beetje steeds meer rendement haalde uit zijn dribbels. Inmiddels is bij Gakpo op zijn 24ste de dribbel vanaf de flank naar binnen, gevolgd door een hard en zuiver schot in de verre hoek, zijn handelsmerk. Noa Lang is ook 24. Dribbels bij hem missen soms nog steeds kop en staart, zoals woensdag tegen Sevilla.”

Lang moet daarbij qua ontwikkeling kijken naar bijvoorbeeld Ousmane Dembélé, met wie coach Peter Bosz eerder samenwerkte bij Borussia Dortmund. Het voorbeeld van de Fransman moet hij niet volgen. “Dembélé kon geniaal dribbelen, ook later bij Barcelona en nu bij PSG. Maar op zijn 26ste begint Dembélé nog altijd aan een actie zonder veel idee waar hij uitkomt”, schetst de journalist.

Dat is een van de onderdelen waar Lang nog aan moet werken. “Mooie uitdaging voor Lang: via leermomenten in de CL een ‘Dembélé plus’ worden. Bosz is overtuigd dat het erin zit. Lang zelf heeft in elk geval de eerzucht.”