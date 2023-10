Kwakman denkt aan opvallende wijziging bij Ajax: 'Misschien moet Maduro hém opstellen'

Het zou Kees Kwakman niet verbazen als zondag aan de aftrap verschijnt bij de kraker tussen Ajax en PSV. Hedwiges Maduro moet volgens de analist iets verzinnen om de kopkracht van Luuk de Jong de bestrijden. staat normaal gesproken naast Josip Sutalo in het hart van de verdediging.

Aan tafel bij Voetbalpraat vraagt Kwakman zich hardop af hoe Maduro het zondag verdedigend gaat neerzetten bij Ajax. "Zet hij Hato centraal? Dan weet ik wel waar Luuk de Jong gaat lopen als de voorzetten van links komen. Misschien moet hij Medic wel opstellen bij Luuk de Jong", aldus Kwakman.

Volgens Kwakman is de zeventienjarige Hato nog niet rijp genoeg om De Jong in de lucht te bestrijden. "Hij kan zich daar natuurlijk veel meer in verbeteren. Hij doet het goed op deze leeftijd, maar ik denk dat het problemen kan opleveren als Lozano op links de bal heeft, voorzetten geeft, Luuk de Jong naar de tweede paal gaat en bij Hato gaat staan. Die voorzetten gaan er onherroepelijk komen. Dan moet je misschien wel denken aan een andere centrale verdediger."

Of Medic een goede kopper is, weet Kwakman niet. "Maar hij is in ieder geval 1 meter 95. Maduro moet zich afvragen of hij het aandurft met Sutalo en Medic. Opbouwend lever je dan wel wat in, al heb ik in de korte tijd dat ik Medic heb zien spelen hem op minder fouten heb kunnen betrappen dan Sutalo. Hij kan ook kiezen voor Hato, met wie Ajax misschien wat meer aan voetballen toekomt. Ik geef het Maduro te doen. Het lijkt me moeilijk."