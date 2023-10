Kwakman mist iemand in de basis bij Ajax: 'Ik vind dat hij verder is'

Kees Kwakman snapt niet waarom zondagmiddag bij Ajax de voorkeur krijgt boven . De negentienjarige Van Axel Dongen is tegen AZ de vervanger van Steven Berghuis, die niet fit genoeg is om te starten en in de selectie ontbreekt.

Jan Joost van Gangelen vindt het een verrassing dat Maurice Steijn met Van Axel Dongen start. Kwakman sluit zich daarbij aan. "Aan de andere kant ook weer niet omdat hij de laatste wedstrijden inviel als linksbuiten, ook al was het maar voor een paar minuten. Het zou daarom gek zijn als hij weer voor een ander had gekozen", aldus Kwakman bij ESPN.

Kenneth Perez stipt aan dat Steijn ook had kunnen schuiven en bijvoorbeeld Chuba Akpim een vrije rol op het middenveld had kunnen geven. "Maar Berghuis is er niet", onderbreekt Kwakman zijn collega. "Als hij Forbs op links had gezet en Berghuis op rechts, dan had dat gekund. Maar Berghuis is er dus niet."

Van Axel Dongen heeft nog relatief weinig ervaring in het profvoetbal. Vorig seizoen speelde hij slechts veertien wedstrijden namens Jong Ajax in de Keuken Kampioen Divisie, waarvan acht als basisspeler. "Ik snap eerlijk gezegd niet waarom Godts niet boven hem staat. Daar is blijkbaar een reden voor. Misschien is Godts niet helemaal fit of niet fit geweest en heeft Van Dongen toen de voorkeur gekregen. Ik vind dat Godts een goede indruk heeft gemaakt in de keren dat we hem hebben gezien en vind dat hij verder is dan Van Dongen, maar we moeten hem nu ook de kans geven. Ik heb nog te weinig van Van Dongen gezien om te kunnen zeggen: die kan het niveau wel of niet aan."

