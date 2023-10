Kwakman schrikt zich rot: 'Alsof er acht spelers kleurenblind zijn bij die ploeg!'

Kees Kwakman was zondag niet onder de indruk van het spel van AZ. De Alkmaarders wonnen in eigen stadion met 4-0 van Fortuna Sittard, maar in de eerste helft was het spel van de thuisploeg ver onder de maat. Kwakman schrok zich wild toen hij de wedstrijd zag.

"Ik wist niet wat ik zag, het was een wonder dat ze op voorsprong kwamen", aldus Kwakman bij Dit was het Weekend van ESPN. "Het leuk wel alsof er acht spelers kleurenblind waren in de eerste helft. Ik ga niet eens slordig zeggen, het was aan de bal zo slecht met verkeerde keuzes en balverlies. Fortuna heeft het in de eerste helft echt laten liggen. Die hadden veel meer kunnen doen. Het waren de wissels van AZ die wat meer schwung in het elftal brachten."

Odgaard, Van Bommel, Dantas en Kasius werden in de tweede helft binnen de lijnen gebracht. "Dat leverde een aantal mooie aanvallen op. Het waren goede wissels van Jansen. Uiteindelijk konden ze gemakkelijk uitlopen naar 4-0. De tweede helft tegen Heracles Almelo was ook matig omdat ze niet veel creëerden. Maar dit was gewoon veel balverlies en domme fouten. Niet wat we van AZ gewend zijn", stelde een kritische Kwakman over de nummer twee van de Eredivisie.

Kenneth Perez en Jan Joost van Gangelen sloten zich aan bij Perez. "Ik heb in de rust zitten turven. Fresia en Marciano hebben 33 keer 'slordig' gezegd. Dat is natuurlijk het modewoord voor 'slecht'. Als je daar in het stadion hebt gezeten, dan denk je: waar heb ik naar zitten kijken?", aldus Perez, die werd aangevuld door Van Gangelen. "Ik zag mensen slapen, die zaten lekker in het najaarszonnetje. Tot de 1-0 gingen mensen maar wat drinken halen."