'Louis van Gaal als adviseur van Ajax is een ramp voor de organisatie'

Voormalig Feyenoord-voorzitter Jorien van den Herik denkt niet dat Ajax er verstandig aan doet om Louis van Gaal aan te stellen als adviseur van de Raad van Commissarissen.

In de online rubriek In de Wandelgangen van Vandaag Inside vraagt Wilfred Genee of Van Gaal de juiste oplossing is voor Ajax. "Nee, dat vind ik niet", begint Van den Herik. "Ik vind: een adviseur die extern is, dat is een ramp voor de organisatie. Voor de mensen die daar de verantwoordelijkheid moeten nemen, dat werkt niet met een externe adviseur."



In onderstaand fragment laat Van den Herik vanaf minuut 3.10 zijn licht schijnen over de huidige situatie bij Feyenoord en schakelt hij vanaf minuut 3.55 door naar de perikelen in Amsterdam.