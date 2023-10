Louis van Gaal krijgt na 25 jaar nog een trap na: 'Hij is nep, een leugenaar'

Louis van Gaal heeft 25 jaar na dato een trap nagekregen van zijn voormalig FC Barcelona-pupil . De Bulgaarse winnaar van de Ballon d'Or in 1994 was onder Johan Cruijff en Sir Bobby Robson nog een zeer gewaardeerde kracht in Catalonië, maar trok na een half seizoen onder Van Gaal de deur in stadion Camp Nou achter zich dicht.

Onder Cruijff won Stoichkov in 1992 de Europa Cup 1, dankzij een knal van Ronald Koeman werd Sampdoria op Wembley met 1-0 verslagen in de eindstrijd. Over de legendarische Nummer 14 spreekt hij in een interview met Relevo dan ook nog altijd lovend: " Johan probeerde op een of andere manier het beste uit elke speler te halen. Op de training gaf hij je er van langs, zette hij je ernaast, en tegen de pers zei hij soms dat ik beter kon vertrekken. Maar als je uiteindelijk tegenover hem zat, besefte je altijd dat hij gelijk had." Ook op het seizoen onder Robson ("een goed mens, een gentleman") kijkt Stoichkov met warme gevoelens terug.

In 1997 trad echter een trainer aan die hem totaal niet lag: Louis van Gaal, die in de jaren daarvoor indruk had gemaakt door met een jong Ajax-elftal onder meer de Champions League te winnen. Ook in Barcelona (waar Van Gaal twee periodes aan het roer stond) was hij met twee gewonnen landstitels en een Copa del Rey succesvol, maar botste de latere bondscoach wel met meerdere spelers, waaronder Rivaldo, Juan Roman Riquelme en Stoichkov zelf. Over de Argentijnse stilist Riquelme zegt Stoichkov: "Hij kon niet uitblinken bij Barcelona, simpelweg omdat Van Gaal achterlijk was."

De Bulgaar moet toegeven dat de oefenstof van Van Gaal uitstekend was: "Ja, hij is een echte professional. Niemand kan daar wat van zeggen. De trainingen waren goed, overal driehoekjes, dat werk. Maar als persoon..." Stoichkov wil liever niet té diep ingaan op zijn verstandhouding met Van Gaal, maar zegt: "Laten we alsjeblieft ergens anders over praten, niet over hem, hij is een nobody in mijn leven. Hij is nep, een leugenaar waaraan ik geen minuut wil verspillen."

In het halfjaar dat Van Gaal en Stoichkov samenwerkten kwam de Bulgaar slechts twee keer als invaller binnen de lijnen in een competitieduel van Barcelona. Zijn enige treffer onder de Nederlander maakte Stoichkov al vroeg in het seizoen in de voorrondes van de Champions League, tegen Skonto Riga. In de winterstop vertrok hij naar CSKA Sofia, om vervolgens nog in Saudi-Arabië, Japan en de Verenigde Staten te spelen. Als speler van DC United hing hij in 2003 zijn voetbalschoenen definitief aan de wilgen.