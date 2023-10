Luuk de Jong onthult waar André Ramalho met veel verbazing naar kijkt in Nederland

is van mening dat grotere spitsen in het Nederlandse voetbal minder vaak een vrije trap meekrijgen dan kleinere spitsen. De aanvaller van PSV geeft in de podcast Football is Life aan dat hij soms denkt dat er door scheidsrechters gekeken wordt hoe sterk iemand is. kijkt er volgens de aanvoerder van PSV ook met verbazing naar.

"Ik had het er laatst met Ramalho over. Hij verbaast zich soms ook hoe verdedigers er bij mij in mogen beuken en ik soms geen vrije trap meekrijg. Terwijl hij soms tegen een iets kleinere spits staat en ongeveer hetzelfde doet, de spits dan wel een vrije trapt meekrijgt", zegt De Jong, die het gevoel heeft dat er door scheidsrechters op het fysiek van een persoon wordt gelet: "Ik zeg niet dat het altijd zo is, maar het lijkt soms wel of er gekeken wordt naar hoe sterk je bent.”

Daley Blind, ook te gast in de podcast van FC Afkicken, deelt de mening van de spits van PSV: "Als je een kleinere spits bent fluiten de scheidsrechters veel sneller dan dat je een grotere spits bent", waar De Jong vervolgens weer op reageert: "Als een grotere spits zich laat vallen dan is het zo van: hij probeert een vrije trap uit te lokken!''