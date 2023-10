Wijffels ziet meerdere zekerheidjes bij Oranje: ‘Op het middenveld gaat hij zeker spelen’

Hoewel Ronald Koeman in de belangrijke EK-kwalificatiewedstrijden tegen Frankrijk en Griekenland geen beroep kan doen op een behoorlijk aantal belangrijke krachten, ziet Maarten Wijffels een aantal zekerheidjes in de selectie van het Nederlands elftal. Zo is de verslaggever van het Algemeen Dagblad ervan overtuigd dat een basisplaats krijgt op het middenveld.

Koeman zag in de afgelopen weken de ene na de andere international wegvallen. De bondscoach moest in een vroeg stadium al een streep zetten door de namen van Sven Botman, Frenkie de Jong, Matthijs de Ligt, Cody Gakpo en Memphis Depay en daar kwamen afgelopen weekeinde ook Mark Flekken, Noa Lang en Steven Berghuis bij. Bovendien vertelde Koeman maandag tijdens zijn perspraatje dat hij ook geen beroep kan doen op Teun Koopmeiners. De keuzeheer heeft een grote puzzel te leggen, maar volgens Wijffels kunnen meerdere posities al ingevuld worden.

Koeman selecteerde Bart Verbruggen, Nick Olij en Andries Noppert voor de positie onder de lat. “De drie doelmannen hebben samen vijf interlands gespeeld, waarvan die vijf ook nog bij één keeper zitten. Je hebt er dus twee die nog geen wedstrijd hebben gespeeld”, zegt Wijffels in de Voetbalpodcast van het AD. “Om dan Olij erbij te halen en tegen hem te zeggen dat hij ook meteen gaat keepen in zo’n week, dat is wat veel. Eigenlijk zou je zeggen: zet Noppert op doel. Maar Koeman vond hem eerst niet goed genoeg voor deze selectie, wat wel te bilijken is. Vervolgens komt hij er tóch bij en zou hij op doel moeten. Nou, dat is geen logica. Dan blijft Verbruggen over, wat echt wel een getalenteerde keeper is en waar ik wel benieuwd naar ben hoe hij zich onder deze druk houdt.”

Wijffels verwacht dat de doelman van Brighton & Hove Albion het vertrouwen krijgt in de wedstrijden tegen Frankrijk en Griekenland. Achterin gaat Wijffels voor de inmiddels vertrouwde namen: Denzel Dumfries, Lutsharel Geertruida, Virgil van Dijk en Nathan Aké. De kans is groot dat Koeman tegen Frankrijk weer voor een systeem met vijf verdedigers kiest. Op de linkerflank kan Koeman kiezen uit Daley Blind en Quilindschy Hartman. “Aan de linkerkant kun je met Blind spelen, maar als je dat tegen Frankrijk met die snelle aanvallers wat riskant vindt, dan stel je Hartman op”, stelt Wijffels. “Ook een jongen die het momenteel zodanig laat zien dat je best benieuwd bent hoe hij het zou doen.”

Op het middenveld moet Koeman Frenkie de Jong vervangen. “Reijnders zal zeker spelen”, zegt Wijffels. “Die is goed bevallen en krijgt zijn kans. Ernaast zal een beetje de vraag worden. Ik denk dat Koeman in zo’n wedstrijd in eerste instantie terugvalt op Marten de Roon.” Voorin heeft Koeman wat minder te kiezen. Memphis, Gakpo en Lang zijn allemaal niet van de partij. “De diepe spits zal dan Weghorst zijn en dan heb je nog twee tienen. Daar had hij denk ik toch Simons en Gakpo beoogd. Simons is er wel en dan moet er nog een bij. Bergwijn is natuurlijk totaal niet in vorm. Wil je misschien iets met Malen doen? Veerman zou kunnen, maar hij lijkt me meer iemand voor de wedstrijd in Griekenland”, aldus Wijffels.