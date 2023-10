Maduro geeft toe: 'Daar heeft Steijn moeite mee gehad'

Hedwiges Maduro ontkent dat hij Maurice Steijn een dolk in de rug heeft gestoken. Wat er de afgelopen dagen over hem is geschreven, is volgens de (tijdelijke) hoofdtrainer van Ajax niet op waarheid berust. Wel geeft Maduro toe dat het media-optreden van Annemieke Zijerveld impact heeft gehad op Steijn.

Steijn voelde zich volgens De Telegraaf verraden door Maduro en wilde niet met hem door. "Er is veel gezegd en geschreven, maar het is niet waar. Maurice heeft me op de dag van zijn vertrek medegedeeld hoe hij zich voelde", aldus Maduro, die wel bevestigt dat Steijn moeite had met de uitspraken van Zijerveld, de psycholoog van Almere City met wie Maduro ook sinds zijn vertrek naar Ajax contact heeft gehad. “Dat wist ik al langere tijd. Ik heb aangegeven dat het niet mijn woorden waren en er ook afstand van genomen. Maar wat er over mij wordt geschreven, daar kan ik heel simpel en stellig over zijn: dat klopt niet. De waarheid komt altijd aan het licht."

Er was volgens Maduro geen spanning binnen de technische staf van Ajax. "Helemaal niet. De staf heeft keihard gewerkt en zelfs op de laatste dag was er best wel een ontspannen sfeer. Natuurlijk baalden we omdat we allemaal wilden dat het goed zou gaan met Ajax, maar ik heb totaal geen spanning gevoeld. Het verhaal van vandaag was voor mij daarom heel raar. Ik weet niet of hij de directie heeft verteld dat hij zonder mij en Berghuis door wilde."

Boos is Maduro niet nu er, in zijn ogen, onwaarheden worden verspreid. "Ik ben heel rustig. Ik geloof in de goedheid van de mens. Ik wil niet arrogant overkomen, maar ik heb in mijn leven nog niet gehoord dat ik niet te vertrouwen ben of een slecht mens ben. De mensen die mij kennen, weet dat ik zo ben. Ik weet hoe de media werken. Externe partijen, daar maak ik me niet zo druk om. Ik ken en weet de waarheid. De waarheid komt naar boven, dat is wat mij rust geeft. Wat er allemaal geschreven wordt, maakt me niet zo heel veel uit."