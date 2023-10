Marciano Vink slacht één speler bij PSV - Ajax: ‘Je komt nooit aan voetballen toe’

wordt zondagmiddag voorafgaand aan PSV – Ajax door Marciano Vink door de gehaktmolen gehaald. De oud-voetballer en analist vindt het logisch dat de Bosnische middenvelder van Ajax in het Philips Stadion genoegen moet nemen met een reservevol.

Tahirovic was afgelopen donderdag in de Europa League tegen Brighton & Hove Albion (2-0 verlies) nog basisspeler. Hij kon Vink toen echter niet bekoren. De analist licht met beelden uit hoe de afgelopen zomer van AS Roma overgekomen middenvelder tegen de Engelsen het spel van Ajax niet wist te versnellen vanaf het middenveld. “Van een goede speler, van iemand die van AS Roma afkomstig is, verwacht je wel iets meer dan dit”, zegt Vink bij ESPN.

“Hij heeft totaal geen awareness: hij kijkt niet om zich heen om erachter te komen of hij de bal vooruit kan spelen. Hij heeft één gedachte: achteruit, zekerheid, geen balverlies. Op sommige momenten moet je gewoon vooruitkijken en spelen. Zo kom je nooit aan het voetballen toe”, is Vink kritisch op het spel van Tahirovic. Dat de Bosniër vanmiddag door trainer Hedwiges Maduro is gedegradeerd tot reserve ten faveure van Branco van den Boomen, kan Vink dan ook begrijpen. “Ik snap dat Van den Boomen speelt.”

Collega-analist Kees Kwakman vond Tahirovic in zijn eerste weken in Amsterdamse dienst nog wel een aardig indruk maken. Vink is het daar echter niet mee eens. Sterker nog: hij acht Tahirovic totaal ongeschikt voor de rol van controleur bij Ajax. “Kees, we hebben in het begin best vaak gezegd dat het geen versneller is. Het is geen spelversneller. Bij Ajax moet op die positie een spelversneller staan. Van den Boomen kijkt wel twee, drie linies vooruit. Dat heb je nodig als je PSV pijn wil doen. Dan heb je iemand nodig die iemand weg kan spelen”, aldus Vink.