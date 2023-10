Mario Been verwacht drastische maatregelen bij Ajax: 'Dit kan gewoon niet'

Mario Been heeft zondagmiddag met enorme verbazing zitten kijken naar het optreden van Ajax-verdediger in de uitwedstrijd tegen PSV. De Argentijn maakte in de afgelopen transferperiode voor 12,5 miljoen euro de overstap van Antwerp FC naar de nummer drie van het vorige seizoen in Nederland, maar heeft nog niet laten zien dat hij een aanwinst is. Ook in de met 5-2 verloren ontmoeting met PSV zakte hij door het ijs.

Maurice Steijn dacht een paar weken geleden dat hij zijn ideale centrale duo had gevonden. Waar de Hagenaar - die vorige week maandag afscheid nam als hoofdtrainer van Ajax - in eerste instantie koos voor het duo Josip Sutalo en Jorrel Hato, had hij in de Europa League-wedstrijd tegen AEK Athene een basisplaats ingeruimd voor Ávila. De Argentijn kwam naast Sutalo te spelen, Hato ging naar de linksbackpositie. De van Antwerp FC overgekomen back beleefde echter een avond om heel snel te vergeten. Hij behield weliswaar zijn basisplaats in de thuiswedstrijd tegen AZ, maar verdween na de interlandperiode uit het elftal.

Ávila had zondagmiddag in Eindhoven normaal gesproken ook op de bank gezeten, ware het niet dat Borna Sosa niet wedstrijdfit was en daardoor ontbrak in de selectie. Ávila kreeg als linksback een nieuwe kans, maar zakte door het ijs. Been heeft in Dit was het Weekend op ESPN dan ook geen goed woord over voor het optreden van de linkspoot. “We hebben het heel vaak hier over de aankoopkwaliteiten, of beter gezegd niet aankoopkwaliteiten van Sven Mislintat, maar dit kan gewoon niet. Op Ajax-niveau is dit gewoon veel te weinig”, aldus de analist. Wat volgt zijn meerdere momenten uit de wedstrijd PSV - Ajax die laten zien dat Ávila een verschrikkelijke middag beleefde.

Bij het eerste beste duel met directe tegenstander Johan Bakayoko werd de Argentijn al op het verkeerde been gezet. Een paar minuten later ging hij theatraal naar de grond na een tikje in het gezicht. “Dit was een heel klein tikje in zijn gezicht. Nou, hij maakt twaalf rollen. Dat is echt op z’n Argentijns”, stelt Been. Het ging van kwaad tot erger voor Ávila, die Bakayoko vrijwel de hele middag kwijt was. “Hier zou hij aan de binnenkant moeten afdekken. Nou, dat gebeurt een paar keer in de wedstrijd dat hij aan de binnenkant verslagen wordt door een steekbal. Het veel te snel instappen in plaats van hem naar de buitenkant te dwingen. Hier weer een bal binnendoor. Hij wist bij god niet wat er gebeurde.”

Dat was volgens Been nog niet eens het grootste probleem. “Wat me vooral opviel was dat hij ook niet de intentie had om het weer goed te maken. Hier het balverlies, maar hij stopt er gewoon weer mee in plaats van toch nog in volle sprint terug te lopen. Het was een terugkerend feit in de wedstrijd.” Ávila maakte de negentig minuten niet vol. Hij werd in de slotfase ‘uit zijn lijden verlost’ door Anass Salah-Eddine. “Dan zou ik daar maar voor kiezen, gewoon een simpele Nederlandse back die in ieder geval weet wat hij moet doen. En dat geldt eigenlijk ook, met alle respect, voor die Gaaei aan de andere kant. Het is gewoon allemaal veel te weinig”, aldus Been.