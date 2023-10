Maurice Steijn laat zich uit over Etienne Vaessen en neemt het op voor Brian Brobbey

Ajax-trainer Maurice Steijn is woensdagavond op de persconferentie naar aanleiding van het uitduel met AEK Athene in de Europa League in de bres gesprongen voor . De aanvaller heeft na het competitieduel met RKC Waalwijk, waarin hij ernstig in botsing kwam met doelman , veel over zich heen gekregen. Volgens Steijn had Brobbey niet de intentie Vaessen te blesseren.

Doordat het treffen tussen RKC Waalwijk en Ajax van afgelopen zaterdag niet kon worden uitgespeeld, kon Steijn zich woensdagavond pas voor het eerst uitlaten over de heftige gebeurtenissen in Waalwijk. “Dat was vreselijk, uiteraard voor Vaessen, zijn ploeggenoten en staf. Maar ook voor ons natuurlijk. Je bent onderdeel. Je wil met z’n allen voor de overwinning knokken, ieder voor zich. Je bent natuurlijk collega’s van elkaar, dus dat was vreselijk”, reageerde Steijn op de vraag hoe hij het had beleefd. “Gelukkig is Vaessen goed thuisgekomen. Wij hebben ook contact met hem gehad. Niet alleen Ajax en ik, maar ook Brobbey in dit geval.”

De aanvaller van Ajax kwam afgelopen zaterdag hard in botsing met Vaessen. “Ik heb wel aandacht gehad voor Brobbey. Ja, natuurlijk is hij geschrokken. Ik heb hem na de wedstrijd bij me binnen gehad en hem gesproken over dat hij betrokken is en veel over zich heen heeft gekregen”, vertelde Steijn. “Het is niet de eerste keer dit jaar. Het is al een paar keer gebeurd dat hij racistisch is beledigd en nu heeft hij heel veel over zich heen gekregen. Dat is vervelend, dat we nog in een samenleving zijn waarin dat allemaal maar ongestraft kan.” Een paar weken geleden werd Brobbey na afloop van het treffen tussen FC Twente en Ajax nog racistisch bejegend door een aanhanger van de thuisploeg.

Steijn gaat er niet in mee dat Brobbey bewust door zou zijn gegaan op Vaessen. “Ik ken Brian als iemand die heel sportief is en in mijn optiek nooit de intentie heeft tegenstanders te blesseren. Dat had hij nu ook niet. Het is logisch dat je in het heetst van de strijd een doelpunt wil maken, daar is hij spits voor. Maar hij heeft nooit de intentie gehad om Vaessen te blesseren. Het is vervelend dat dat gesuggereerd wordt”, aldus de hoofdtrainer.