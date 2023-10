Maurice Steijn staat ook na de interlandperiode nog voor de groep bij Ajax

Maurice Steijn staat ook voor de interlandperiode nog voor de groep bij Ajax. De druk op de trainer is er na de pijnlijke nederlaag tegen AZ nóg heviger op geworden, maar hij hoeft voorlopig nog niet te vrezen voor een ontslag. Dat meldt het Algemeen Dagblad althans. De Amsterdamse clubleiding heeft er nog altijd vertrouwen in dat Steijn de juiste man is.

Ajax hoopte zondag in de thuiswedstrijd tegen AZ op een ommekeer, maar in plaats daarvan werd het opnieuw een pijnlijke middag voor de Amsterdammers. De Alkmaarders kwamen vlak voor rust op een 0-1 voorsprong en liepen in de tweede helft uit naar 0-2. Ajax kwam met de nodige mazzel weliswaar nog terug tot 1-2, maar een gelijkspel zat er niet in. Door de nederlaag tegen de Alkmaarders leek de positie van Steijn onhoudbaar, maar volgens het AD hoeft hij dus nog altijd niet te vrezen voor zijn baan.

Ajax-watcher Johan Inan noemt meerdere redenen waarom Steijn ook na de interlandperiode nog voor de groep staat in de hoofdstad. “Steijn liet meermaals blijken niet met een ontslag rekening te houden. Dat is niet raar, aangezien de clubleiding voor en na de nederlaag nog van plan was hem aan boord te houden. Nog altijd ook met de hoop dat Ajax zich onder hem herpakt, eventueel met wat herstelwerkzaamheden tijdens de interlandperiode”, leest het. “Het is niet dat op de achtergrond niet wordt nagedacht over een nieuwe coach. Een logische, breed gedragen opvolger heeft Ajax echter nog niet voorhanden.”

Ook Hedwiges Maduro, die een paar maanden geleden als assistent-trainer bij Almere City promotie naar de Eredivisie veiligstelde en met hoge verwachtingen terugkeerde bij Ajax, wordt niet gezien als optie. Inan schrijft dat Ajax ‘wil voorkomen dat de trainersaspiraties van een kind van de club een deuk oplopen’, waarmee de club lijkt te hebben geleerd van de situatie met John Heitinga. Dat is niet de enige reden waarom Steijn voorlopig aanblijft. “Wat ook meespeelt, is dat als daadwerkelijk tot een trainerswissel wordt besloten, interim-directeur Jan van Halst degene is die een nieuwe (interim-)coach moet aanstellen. Aangezien een eventuele opvolger van Steijn minimaal het seizoen afmaakt, regeert Van Halst dan automatisch over zijn graf. Dat wil de bestuurder, die op de winkel past en stopt als Alex Kroes in maart begint, niet.”

Zestiende in de Eredivisie

Steijn begon nog hoopgevend bij Ajax, met een 4-1 overwinning op Heracles Almelo, maar wist sindsdien geen wedstrijd meer te winnen in de Eredivisie. De ploeg staat momenteel op de zestiende plek. Daarbij moet wel worden aangetekend dat het uitduel met RKC Waalwijk werd stopgezet bij een 2-3 voorsprong en dat een wedstrijd tegen FC Volendam werd verzet. De twee remises in de Europa League boden weinig soelaas.

Steijn moet bij Ajax werken met de nodige aankopen van wie hij niet meteen overtuigd was. De inmiddels vertrokken directeur voetbalzaken Sven Mislintat zadelde hem op met andere spelers dan de namen om wie Steijn had gevraagd. Aan de trainer was vervolgens de taak om het elftal tot een geheel te smeden en goede resultaten te boeken, maar dat lukt tot dusver niet.