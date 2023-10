Gigantisch compliment voor Virgil van Dijk: ‘Hij is de beste verdediger die ooit geleefd heeft'

Liverpool-verdediger heeft zaterdagmiddag misschien wel het grootst mogelijke compliment ooit gekregen. Voormalig Manchester United-doelman noemde de Nederlander ‘de beste verdediger die ooit geleefd heeft’.

Dat zei Foster, vorig jaar nog actief voor Wrexham AFC, tegenover Football365. “Ik denk dat deze man het hele spel van een centrale verdediger een stap verder heeft gebracht. Echt waar. Virgil van Dijk”, bewondert de oud-keeper. “Ik denk dat hij nu al drie jaar op rij de beste centrale verdediger is”, gaat de inmiddels veertigjarige ex-prof verder.

Artikel gaat verder onder video

“Van Dijk was op zijn toppunt de beste verdediger die ooit geleefd heeft. Liverpool heeft de Champions League en de Premier League door hem gewonnen”, stelt Foster. De Brit denkt dat de zware kruisbandblessure het niveau van Van Dijk heeft doen dalen. Als deze blessure er nooit was gekomen, had Van Dijk volgens Foster kans gemaakt op de Ballon d’Or.

“Het is duidelijk dat Van Dijk bijna de vierde verdediger ooit was die de Ballon d’Or won, maar in 2019 kon hij Lionel Messi net niet verslaan met zeven punten verschil. Dat is ook geen schande”, zegt Foster. Van Dijk is momenteel aanvoerder van het Nederlands elftal en zag zijn ploeg vrijdagavond ten onder gaan tegen Frankrijk. Aanstaande maandag wacht de allesbepalende wedstrijd tegen Griekenland.