'Met hem als trainer had Ajax nu tweede in de Eredivisie gestaan'

Süleyman Öztürk denkt dat Ajax met Ange Postecoglou als trainer op dit moment de tweede plaats in de Eredivisie had bezet. De 58-jarige Australiër maakt dit seizoen veel indruk met Tottenham Hotspur, dat met twintig punten uit tien wedstrijden de koploper van de Premier League is.

Waar Ajax afgelopen zomer Maurice Steijn oppikte bij Sparta Rotterdam, werd Postecoglou door Tottenham Hotspur weggehaald bij Celtic. "Hij is tien jaar te laat gescout. Hij was tien jaar geleden al een goede trainer, maar hij komt uit Australië en praat een beetje raar", aldus Öztürk in een video-item van Voetbal International.

Als speler was Postecoglou bepaald geen hoogvlieger. Hij speelde zijn hele carrière voor South Melbourne en kwam vier keer uit voor het nationale team van Australië. "Hij heeft niet echt een voetbalachtergrond, dus die kunnen we niet serieus nemen, zullen veel clubs gedacht hebben. Hij heeft geen 130 interlands gespeeld, maar is wel een heel goede trainer."

Waar Steijn werd aangetrokken als vervanger van John Heitinga, had Ajax volgens Özturk ook Postecoglou kunnen halen. "Als hij op tijd gescout was… Hij zat gewoon bij Celtic, hè. Hij had bij de nummer zestien van de Eredivisie kunnen werken, en dan hadden zij tweede gestaan."