Mikautadze geeft heldenrol bij Georgië vervolg met weer een doelpunt

heeft zijn heldenrol in de vriendschappelijke interland tegen Thailand een passend vervolg kunnen geven in de EK-kwalificatiereeks tegen Cyprus. De Ajacied viel een half uur voor tijd in en schoot diep in blessuretijd een strafschop tegen de touwen tijdens de probleemloze zege op Cyprus (4-0).

Mikautadze maakte tegen Thailand, de nummer 112 van de FIFA-ranglijst, een onvervalste hattrick in de eerste helft én maakte uiteindelijk ook het laatste doelpunt. Die vier treffers waren zondag tegen Cyprus in de EK-kwalificatiereeks echter niet genoeg om in de basis te staan toen het om de knikkers ging.

Vanaf de bank zag hij hoe Otar Kiteishvili de score opende en Khvicha Kvaratskhelia met zijn eerste doelpunt in deze EK-kwalificatiereeks voor een royale voorsprong zorgden na een uur voetballen. Direct na de tweede treffer kwam Mikautadze alsnog in de ploeg. Hij kon de derde goal uit een assist van Kvaratskhelia wel meevieren, maar had zelf weinig inbreng. De middenvelder annex aanvaller had een paar keer teleurstellend balverlies en kon zich in positieve zin niet onderscheiden tot in blessuretijd. Na een ongelukkige handsbal achterin bij Cyprus, pakte Mikautadze overtuigend de bal op. Ondanks smeekbedes van ploeggenoten, schoot hij de bal zelf en laag in het doel.

Ondanks de probleemloze overwinning wordt het voor Georgië vrijwel onmogelijk om via de reguliere EK-kwalificatiereeks nog de weg naar het EK te bewandelen. Of het moet tegen koplopers Spanje en Schotland voor een daverende verrassing zorgen in de laatste twee duels van de EK-kwalificatiereeks.

