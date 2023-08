Mislintat heeft opvallend alternatief voor Almada op het oog: Mikautadze

Georges Mikautadze wordt door Ajax gezien als een goedkoper alternatief indien de komst van Thiago Almada onhaalbaar blijkt, zo meldt De Telegraaf. Volgens bronnen rondom zijn club FC Metz heeft Ajax al eerste contacten gelegd met de Georgische aanvaller.

Dat Mikautadze wordt gezien als een alternatief voor Almada, is opvallend te noemen. Mikautadze is immers meer een spits dan een aanvallende middenvelder, in tegenstelling tot Almada. Mikautadze heeft slechts enkele wedstrijden als aanvallende middenvelder gespeeld. Dat is de vaste positie van Almada, die ook wat ervaring heeft opgedaan op de rechter- en linkerflank. Wel hebben ze dezelfde leeftijd: 22 jaar.

Mikautadze, die volgens berichtgeving in Frankrijk ook wordt gezien als mogelijke opvolger van Randal Kolo Muani bij Eintracht Frankfurt, brak door uit de jeugd van Metz. Hij werd in de seizoenen 2020/21 en 2021/22 wel verhuurd aan Seraing. Voor die club speelde hij een seizoen op het tweede en daarna een seizoen op het eerste niveau in België.

Mikautadze was in dienst van Metz goed voor 44 duels, waarin hij 25 keer scoorde en 10 assists gaf. Namens Seraing kwam hij tot 57 optredens, 36 doelpunten en 4 assists. Volgens De Telegraaf vraagt Atlanta United vijftien miljoen vast voor Almada en kan die transfersom met bonussen oplopen tot ruim twintig miljoen, waardoor er ook naar alternatieven gekeken wordt. Het is immers nog maar de vraag of Sven Mislintat 'van zijn collega Susan Lenderink en de raad van commissarissen toestemming krijgt' om zoveel geld voor Almada uit te trekken. Ajax zou al wel een persoonlijk akkoord hebben bereikt met de Argentijnse wereldkampioen.