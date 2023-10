Mike Verweij pleit voor levenslang stadionverbod bij Ajax

Mike Verweij pleit zo langzamerhand voor een levenslang stadionverbod voor Sven Mislintat. De eind september ontslagen directeur voetbalzaken wordt mede-verantwoordelijk gehouden voor de sportieve crisis van Ajax. De Amsterdammers wonnen dit seizoen, in alle competities, slechts twee van de negen wedstrijden.

Waar PSV en Feyenoord midweeks een goede indruk maakten in de Champions League tegen respectievelijke Sevilla en Atlético Madrid, kende Ajax donderdag een moeilijke avond in de Europa League tegen AEK Athene. "Er lijkt lichtjaren verschil te zitten tussen dit PSV en Feyenoord en Ajax. Wie dat twee jaar geleden had voorspeld, verdient nu alsnog een hele grote prijs", begint Verweij in de podcast Kick-off van De Telegraaf.

Artikel gaat verder onder video

"Dat had niemand kunnen voorzien en geeft ook aan wat voor wanbeleid er in Amsterdam is gevoerd", gaat Verweij verder. "De vorige zomer door Hamstra en Huntelaar, en nu… Ik denk dat het inmiddels wel tijd is voor een levenslang stadionverbod voor Sven Mislintat." De inmiddels vertrokken directeur voetbalzaken renoveerde afgelopen zomer de Ajax-selectie en haalde liefst twaalf nieuwe spelers naar Amsterdam, van wie tot nu toe weinig een overtuigende indruk hebben gemaakt.

Valentijn Driessen zou een levenslang stadionverbod een goede maatregel vinden als blijkt dat Mislintat de boel financieel besodemieterd heeft. "Aan de andere kant: een trainer krijgt bepaald materiaal en er valt echt wel meer uit het materiaal te halen dan Maurice Steijn op dit moment doet. Dat er niet meer dan 35 meter tussen de centrale verdediger en spits mag zitten, is een hele simpele afspraak die de trainer met zijn spelers kan maken. Dat gebeurt gewoon niet en dat gebeurt iedere keer niet. Er wordt iedere keer op gewezen. RKC, Feyenoord en Olympique Marseille kregen veel kansen en nu ook AEK Athene. Daar moet je wat tegen doen. Daar is een trainer voor, niet Mislintat."