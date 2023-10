Mislintat weigert te reageren: appjes genegeerd, telefoon niet opgenomen

Sven Mislintat heeft niet gereageerd op het verzoek van Mike Verweij om een reactie te geven op de bevindingen van Marije Haeck over de zomerse transferactiviteiten van Ajax. Volgens de wetenschapper heeft de in september ontslagen directeur voetbalzaken bijna 29 miljoen euro door het putje gespoeld.

Verweij schrijft dat hij 'vanzelfsprekend' heeft geprobeerd Mislintat te laten reageren op de conclusie van Haeck. De Duitser werd gebeld, maar nam niet op. "Na een WhatsApp-bericht met het verzoek contact op te nemen, belde hij niet terug. De later doorgestuurde vragen onder andere of hij het ermee eens is dat Ajax bij de twaalf transfers heeft overbetaald en of hij daar spijt van heeft, beantwoordde hij niet", aldus Verweij.

Volgens Haeck heeft Ajax afgelopen voor zes spelers te veel betaald. Het gaat om Josip Sutalo, Georges Mikautadze, Carlos Forbs, Gaston Avila en Chuba Akpom en Benjamin Tahirovic. "Er waren vier transfersommen redelijk marktconform: die voor Josip Sutalo, Anton Gaaei, Jakov Medic en Sivert Mannsverk; Borna Sosa was volgens onze formule een goede deal. Maar voor de rest is zwaar overbetaald", stelt zij in het verhaal dat in De Telegraaf is te lezen.