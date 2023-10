Sven Mislintat gaf 29 miljoen euro te veel uit, één transfer spant de kroon

Sven Mislintat heeft de afgelopen transferzomer 29 miljoen euro door het putje gespoeld, zo stelt Marije Haeck van databureau BEBR in gesprek met De Telegraaf. Voor zes spelers betaalde Ajax volgens de wetenschapper veel te veel. geldt als negatieve uitschieter.

Mislintat haalde de afgelopen zomer twaalf spelers naar Amsterdam: Josip Sutalo, Georges Mikautadze, Carlos Forbs, Ávila, Chuba Akpom, Borna Sosa, Benjamin Tahirovic, Sivert Mannsverk, Diant Ramaj, Anton Gaaei, Jakov Medic en Branco van den Boomen. Alleen voor Van den Boomen betaalde Ajax geen transfersom. Hij kwam transfervrij over van Toulouse.

Haeck haalde de aanwinsten door haar softwareformule. "Volgens ons model heeft Ajax bijna 29 miljoen euro te veel betaald. Er waren vier transfersommen redelijk marktconform: die voor Josip Sutalo, Anton Gaaei, Jakov Medic en Sivert Mannsverk; Borna Sosa was volgens onze formule een goede deal. Maar voor de rest is zwaar overbetaald, met als uitschieter Gaston Avila, voor wie bijna drie keer de waarde is betaald."

Mislintat heeft volgens Haeck 29 miljoen euro door het putje gespoeld. "Zou Mislintat met onze informatie op zak de onderhandelingen maar met tien procent hebben verbeterd, dan had hij in één transferwindow al 2,9 miljoen euro bespaard. Maar we gaan er vanuit dat het ook vele malen beter kan dan tien procent. Dus heb je het over echt grote bedragen. Het geeft de meerwaarde van een objectieve second opinion aan."

Haeck vindt het in principe een goede zaak dat Mislinta gebruikmaakt van data. "Maar de kwaliteit van de data en de analyse moet wel zijn gewaarborgd. En er moet transparantie zijn in het proces en geen enkele vorm van mogelijke belangenverstrengeling. Als Mislintat wel binnen die lijntjes had gekleurd, had hij van mij elke vleiende bijnaam mogen krijgen."