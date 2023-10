'Neem Karim Benzema zijn Ballon d'Or én zijn Franse nationaliteit af'

zou volgens een Franse senator zijn Franse nationaliteit én zijn Ballon d'Or moeten inleveren als bewezen kan worden dat hij inderdaad banden onderhoudt met het Moslimbroederschap. Dat stelt Valérie Boyer in een persbericht waarover verschillende Franse media berichten.

De aantijgingen jegens Benzema, die afgelopen zomer Real Madrid verruilde voor het Saudische Al-Ittihad, begonnen dinsdagavond met een opmerkelijke uitspraak van Gérald Darmanin, de minister van Binnenlandse Zaken van Frankrijk. "We zijn er allemaal van op de hoogte dat de heer Benzema nauw contact heeft met het Moslimbroederschap", sprak de politicus tegenover nieuwzender CNews.

RMC Sport zocht naar aanleiding van de uitspraak contact met de entourage van minister Darmanin en tekent woensdag de volgende reactie op: "Al meerdere jaren zien we hem langzaam positie kiezen voor een harde, rigoreuze islam die karakteristiek is voor de ideologie van het Broederschap." Benzema zou 'islamitische normen op verschillende plekken in de maatschappij, vooral de sport', proberen te verspreiden. Als voorbeelden wordt onder meer aangestipt dat Benzema bij zijn laatste interlands weigerde het Franse volkslied mee te zingen en ook het feit dat hij via sociale media probeert mensen tot zijn geloof te bekeren.

Senator Boyer roept op tot stevige maatregelen richting de spits. In een verklaring die zij op X heeft geplaatst schrijft zij dat Benzema "op zijn minst" zijn Ballon d'Or, gewonnen in 2022, zou moeten worden afgenomen als de aantijgingen op waarheid blijken te berusten. Dat zou volgens Boyer een 'symbolische actie' zijn. Daarnaast pleit zij er zelfs voor om de oud-speler van Olympique Lyonnais en Real Madrid de Franse nationaliteit af te nemen: "Het is dringend noodzakelijk om op te treden tegen hen die ons land voortdurend bedreigen", schrijft de politica.