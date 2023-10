Karim Benzema door Franse minister beschuldigd van banden met Moslimbroederschap

In Frankrijk is ophef ontstaan door uitspraken van minister van Binnnenlandse Zaken Gérald Darmanin over . De 35-jarige spits van Al-Ittihad wordt er door de bewindspersoon van beschuldigd banden te onderhouden met het Moslimbroederschap.

Benzema sprak recent op X zijn steun uit aan de Palestijnse bevolking, die momenteel zwaar te lijden heeft onder de oorlog tussen Israël en Hamas. "Al onze gebeden gaan uit naar de inwoners van Gaza, die opnieuw slachtoffer zijn van onrechtvaardige bombardementen waarbij vrouwen nog kinderen worden gespaard", schreef de Ballon d'Or-winnaar van 2022 op het sociale medium.

Minister Darmanin kwam op nieuwszender CNews met zijn opvallende uitspraak. "We zijn er allemaal van op de hoogte dat de heer Benzema nauw contact heeft met het Moslimbroederschap", wordt hij geciteerd. Het Moslimbroederschap is een van oorsprong Egyptische politiek-religieuze organisatie. Verschillende Nederlandse media spreken woensdag van 'een terreurorganisatie', maar zowel in Nederland als in Frankrijk is het Moslimbroederschap niet als zodanig aangemerkt. Dat is wel het geval in Rusland en een aantal Arabische landen, waaronder Saudi-Arabië, Syrië en de Verenigde Arabische Emiraten.

Ophef in het voetbal

De oorlog tussen Israël en Hamas zorgt de laatste tijd voor meer opschudding in de voetbalwereld. Zo moest Noussair Mazraoui zich bij de clubleiding van Bayern München verantwoorden voor verschillende posts op Instagram waarin hij zijn steun uitsprak voor de mensen in Palestina. Dinsdag ging FSV Mainz 05 een stap verder bij Anwar El Ghazi: de oud-speler van onder meer Ajax en PSV werd door de Bundesliga-club uit de selectie gezet nadat ook hij het op sociale media opnam voor zowel de Palestijnse zaak als Hamas. Datzelfde overkwam OGC Nice-verdediger Youcef Atal, die tot nader order geschorst is na het plaatsen van een antisemitisch filmpje.