Noussair Mazraoui op het matje geroepen na posts op Instagram

Bayern München wil tekst en uitleg van over zijn publicaties op Instagram aangaande het conflict tussen Israël en Hamas. De club laat in een statement weten contact te hebben gezocht met de rechtsback.

Op sociale media sprak Mazraoui, die momenteel met de nationale ploeg van Marokko onderweg is, zijn steun uit aan de mensen die afkomstig zijn uit Palestina. Hij deelde op Instagram een bericht waarin een stem te horen was die een smeekbede deed: "God, help onze onderdrukte broeders in Palestina om de overwinning te behalen. Moge God genade geven aan de doden, moge God hun gewonden genezen."

Bayern reageert maandag op de publicatie van Mazraoui. “Bayern München heeft meteen contact gezocht met Noussair Mazraoui na zijn Instagram-posts op zondag. De speler verblijft momenteel in Afrika met de nationale ploeg van Marokko. Als hij terug is, staat een uitvoerig persoonlijk gesprek met de clubleiding op het programma", laat Bayern weten in een statement aan persbureau DPA.

"Los daarvan weet iedereen, dus ook elke medewerker en elke speler, waar Bayern voor staat. Dat hebben we openlijk uitgedragen met een post na de terroristische aanslag op Israël. We zijn bezorgd om onze vrienden in Israël en we staan achter ze. Tegelijkertijd hopen we dat alle mensen in het Midden-Oosten vredig kunnen samenleven."

Mazraoui zegt tegen DPA dat hij 'streeft naar vrede en rechtvaardigheid' en dat hij 'tegen alle vormen van terrorisme, geweld en haat' is. Zondag sprak hij soortgelijke woorden. “Er worden elke dag onschuldige mensen gedood door dit vreselijke uit de hand gelopen conflict. We moeten er allemaal tegen zijn en ons ertegen uitspreken. Dit is gewoon onmenselijk”, zei de Ajacied onder meer.