Negatief Champions League-record dreigt voor Mark van Bommel

Mark van Bommel gaat woensdagavond met Antwerp FC tegen FC Porto een nieuwe poging doen om de eerste Champions League-zege van de clubhistorie te boeken. De Belgische club speelt dit seizoen voor het eerst in de clubgeschiedenis in het miljardenbal, maar verloor nog iedere wedstrijd in de groepfase. Ook Van Bommel wil woensdagavond een negatief record voorkomen.

Van Bommel won als trainer namelijk nog nooit een wedstrijd in de Champions League. In deze campagne ging hij met Antwerp FC onderuit tegen FC Barcelona (5-0) en Shakhtar Donetsk (2-3). In dienst bij PSV en VfL Wolfsburg slaagde de oefenmeester er in het miljardenbal ook niet in om een zege te boeken.

Artikel gaat verder onder video

Daarbij mag gesteld worden dat Van Bommel bij PSV in, misschien wel, de moeilijkst mogelijke poule terecht kwam. De Eindhovenaren kwamen het in seizoen 2018/2019 terecht in een groep met FC Barcelona, Internazionale en latere verliezend finalist Tottenham Hotspur. Van Bommel verzamelde twee punten.

Bij Wolfsburg kwam Van Bommel in een poule met Lille, Sevilla en Red Bull Salzburg eveneens niet aan een overwinning. Mocht de Nederlander woensdagavond opnieuw niet weten te winnen, evenaart hij Giorges Donis en Stanimir Stoilov. Deze twee trainers bleven in hun carrière twaalf Champions League-wedstrijden zonder zege.