PSV houdt zijn adem in: Noa Lang krijgt voorlopig even rust

PSV heeft voorlopig rust gegeven, zo meldt Rik Elfrink van het Eindhovens Dagblad. Het is nog geen uitgemaakte zaak dat de 24-jarige aanvaller, die zich met een blessure heeft afgemeld voor het Nederlands elftal, over een week weer aansluit bij de selectie.

Lang viel afgelopen zondag in het met 0-4 gewonnen duel met Sparta Rotterdam uit met hamstringklachten. Vervolgens meldde hij zich bij bondscoach Ronald Koeman af voor de aankomende EK-kwalificatiewedstrijden tegen Frankrijk en Griekenland.

Tijdens de interlandperiode wordt Lang niet op het trainingsveld van PSV verwacht. "Gekeken wordt hoe zijn blessure zich ontwikkelt. Even afwachten. Nog geen garantie dat hij er vanaf volgende week donderdag weer bij is - dan stromen veel internatinoals in - maar ook nog niet uitgesloten", aldus Elfrink op X.

Lang heeft in zijn eerste maanden in dienst van PSV veel indruk gemaakt. Zijn teller staat na dertien wedstrijden op vijf doelpunten en één assist. Mocht Lang volgende week zaterdag niet in actie kunnen komen tegen Fortuna Sittard, dan is Hirving Lozano zijn meest logische vervanger.